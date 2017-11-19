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19 Kasım 2017 Pazar 13:07

Manisa BBSK’nin devleri Edirne’yi mağlup etti

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımı, 2’nci Lig B Grubunun 3. haftasında Edirne Belediyespor takımı ile karşı karşıya geldi. Baştan sona kıran kırana geçen mücadelede kontrolü bırakmayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, maçtan...

Manisa BBSK'nin devleri Edirne'yi mağlup etti
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Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımı, 2’nci Lig B Grubunun 3. haftasında Edirne Belediyespor takımı ile karşı karşıya geldi. Baştan sona kıran kırana geçen mücadelede kontrolü bırakmayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, maçtan 84-67 galip ayrıldı.

Türkiye Basketbol 2’nci Ligi B Grubu karşılaşmasında Manisa Büyükşehir Belediyespor ile Edirne Belediyespor takımı karşı karşıya geldi. Altyapı da yer alan yüzlerce sporcu da Büyükşehir’in dev adamlarını yalnız bırakmadı. Maçın ilk periyodunda, etkili olan taraf Manisa Büyükşehir Belediyespor oldu. Karşılıklı sayı mücadelesi ile geçen ilk periyodu Büyükşehir, 19-12 aldı. Maçın ikinci periyodunda daha hızlı oynamaya başlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor bu periyodu da 40-31 önde kapattı. Üçüncü periyotta, Edirne Belediyespor takımının yaptığı hataları iyi değerlendiren yeşil beyazlılar, giderek aradaki sayı farkını açtı. Büyükşehir, bu periyodu 61-45’lik skorla aldı. Maçın son periyodunda yeşil Beyazlılar skoru ve oyun sistemini dengede tuttu ve maçtan 84-67 galip ayrıldı. Manisa Büyükşehir Belediyespor ligin 4.haftasında deplasmanda UPS takımı ile karşılaşacak.

Maç boyunca kontrolü kaybetmediklerini belirten Baş Antrenör Ceyhun Cabadak, “Zorlu bir karşılaşmaydı. Galip geldiğimiz için mutluyum. Oyuncularımı gösterdikleri performanstan dolayı da tebrik ediyorum” dedi.

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