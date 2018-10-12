Marmaris - Selçuk Etabını, Alexey Lutsenko kazandı

54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Tur’unun 206.9 kilometrelik Marmaris-Selçuk (Meryemana-tırmanış etabı) etabını Astana takımından Alexey Lutsenko, 5 saat 24 dakika 22 saniye ile kazandı.

Turun dördüncü etabı olan Marmaris - Selçuk arasını yine büyük bir mücadeleye sahne oldu. Ancak etap öncesi yapılan imza töreninde bisikletçiler, yabancı basın ve kafile yöneticileri Marmaris’in eşsiz manzarasını doya doya seyrettiler. Dünkü finişten sonra yabancı konuklar ve sporcular, Marmaris’in dantel gibi işlenmiş koylarını, muhteşem doğası, adeta cennetin yeryüzüne benzeyen görüntüsü karşısında büyülendiler.

Tarihi ve turistik merkezlerinin yanı sıra Sakar Yokuşu tırmanışı, Bülbül Dağı gibi farklı zorluk dereceleriyle 200 kilometreyi aşan etap uzunluğu, bir yerde Genel Takım Klasmanı, Genel Ferdi Klasman ve dört mayonun dağılımını büyük ölçüde etkileyeceğinden etabın adına KRALİÇE ETABI deniyor. Beş saati aşan etap Meryemana Tepesinde son bulurken, yabancı konuklarda bu muhteşem Meryemana Evi’ni ziyaret ederek, hem sportif, hem de inançları gereği önemli bir farezeyi yerine getirmiş oldular.

Yarışa başlarken Genel Ferdi Klasman birincisi olan Bora Hansgrohe Takımı’ndan Sam Bennett’in 26 saniye gerisinde bulunan Türk Milli Takımı’ndan Ahmet Örken’inde bu zorlu etapta ne yapacağı merakla bekleniyordu.

137 bisikletçi saat 11.15’de Marmaris’teki Atatürk Caddesi’nden verilen startla etaba başladı. Etabın başı sayılabilecek anda, beşli grup, ana gruptan ayrıldı. Bahrain-Merida Takımı’ndan Bole Grega, Manzana Postobon Takımı’ndan Reyes Ortega Aldemar ve Sierra Sanchez Yezid Arturo, Burgos- Bh Takımı’ndan Rubio Hernandez Diego ve Caja Rual Takımı’ndan Irisarri Rincon Jon kaçış grubunu oluşturdu. Bu beşli aynı zamanda 36 kilometre geçilirken aynı sıralama ile tırmanış kapısını da geride bıraktı. Kapı geçişinden sonra öndeki beşli farkı 2 dakika kadar açtı. Yatağan’a yaklaşılırken yeni zaman farkı 1 dakika 50 saniye olarak verildi. Etabında 74 kilometresi geçilirken starttan bu tarafa 2 saati geride bırakıyorduk.

Yatağan geride kalırken bu kez ana gruptaki Quick Step Takımı’ndan Keisse Iljo ile Sport Vlaanderan Takımı’ndan Van Hecke Preben atak yapıp ikinci kaçış grubunu oluşturdu. Bu arada öndeki beşli grupla, ana grubun arasındaki zaman farkı, bir açılıp, bir kapanmaya devam etti. Yeni zaman 2 dakika 40 saniye olarak anons edildi.

Starttan bu yana geçen 114’üncü kilometrede sprint primi gerçekleşti. Quick Step Takımı’ndan Keisse İljo kapıyı birinci geçti. İkinciliği Sport Vlaanderan Takımı’ndan Van Hecke Preben, üçüncülüğüne Caja Rual Takımı’ndan Irisarri Rincon Jon elde etti. Böylece ikinci kaçış grubundan gelen iki bisikletçide ön gruba dahil olunca sekiz sporcu ana grubun önünde 3 dakika 20 saniye farkla pedal basmaya devam etti.

Etabın 152.6’ıncı kilometresinde Turkey Home’un sponsorluğundaki Türkiye Güzellikleri Prim kapısı geçildi. Birinciliği Quick Step Takımı’ndan Keisse Iljo aldı. İkinciliği Sport Vlaanderan Takımı’ndan Van Hecke Preben, üçüncülüğü de Bahrain - Merida Takımı’ndan Bole Grega elde etti. Böylece 10 puanla zirvede olan Türk Milli Takımı’ndan Onur Balkan Beyaz Mayoyu korudu ve Selçuk - Manisa etabında da giymeye hak kazandı. Kapı geçişinden sonra ana grup tempoyu arttırdı. Farkta iyice azaldı ve 1 dakikaya kadar indi.

Finişe 14.8 kilometre kala etabın ikinci tırmanış primi de gerçekleşti. Kapıyı ilk geçen sporcu Bahrain - Merida Takımı’ndan Bole Grega oldu. Onu Manzana Postobon Takımı’ndan Reyes Ortega Aldemar takip etti. Üçüncülüğü de Burgos-Bh Takımı’ndan Rubıo Hernandez Diego elde etti.

Finişe 14 kilometre kala artık etabın birincisi ile Genel Ferdi Klasman birincisini belli edecek tırmanış başladı. Ana grupta iyice hızlandı. Ve artık Meryemana Evi’ne doğru grup tek parça halinde gelmeye başladı. Şimdi tırmanışçıların hünerini göstereceği anı beklemeye başladık.

Finişe metreler kala olağanüstü diyebileceğimiz ataklar başladı. Finiş çizgisine üç metre kala Astana Takımı’ndan Alexey Lutsenko etabı birinci bitirdi. Etabın favorisi UAE Emirates Takımı’ndan Diego Ulissi ikinci, Euskadi Basque- Murias Takımı’ndan Prades Reverter Eduard üçüncü oldu.

Böylece iki etap boyunca Turkuaz Mayoyu taşıyan Sam Bennett, bu etap sonunda Genel Ferdi Klasman birinciliğini kaybedince, Mayoyu ve zirveyi Astana Takımı’ndan Alexey Lutsenko’ya teslim etti.

54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Tur’u yarın 137.3 kilometrelik Selçuk- Manisa etabı ile devam edilecek.