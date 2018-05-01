Marsel İlhan’dan erken veda

Tunuslu rakibi Malek Jaziri’ye mağlup olan milli tenisçi Marsel İlhan, TEB BNP Paribas İstanbul Open’a ilk turda veda etti.

Tunuslu rakibi Malek Jaziri’ye mağlup olan milli tenisçi Marsel İlhan, TEB BNP Paribas İstanbul Open’a ilk turda veda etti.

TEB BNP Paribas İstanbul Open’da wildcard ile mücadele veren Marsel İlhan, ilk turda karşılaştığı Tunuslu Malek Jaziri’ye yenildi. Garanti Koza Park’ta seyirci karşısına çıkan İlhan, 52 dakika süren maçtan 6-1, 6-2 mağlup ayrılarak turnuvaya veda etti.

Bu müsabakanın ardından korta çıkan bir diğer milli raket Cem İlkel ise Avustralyalı Bernard Tomic ile ortaklık kurduğu çiftler kategorisinde turun uzağında kaldı. İlkel-Tomic ikilisi, Britanyalı 4 numaralı seri başları Ken-Neal Skupski’ye 7-5, 6-1’lik setlerle kaybetti.

Esenyurt’taki organizasyonun üçüncü gününde yarın Tuna Altuna ve Anıl Yüksel, çiftler birinci tur maçlarını oynayacak. Altuna-Yüksel tandemi, turnuvanın 1 numaralı seri başı ekibi Ben McLachlan-Nicholas Monroe önünde çeyrek final bileti almaya çalışacak.