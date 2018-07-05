Martin Skrtel: 'Bu sene özel şeyler başarabiliriz'

Fenerbahçe’nin Slovak stoperi Martin Skrtel taraftarın ilgisine bir an önce karşılık vermek için sabırsızlandığını belirterek, "Bu sene hep birlikte özel şeyler başarabiliriz" dedi.Sarı-lacivertli ekibin savunma oyuncusu Skrtel, antrenman...

Fenerbahçe’nin Slovak stoperi Martin Skrtel taraftarın ilgisine bir an önce karşılık vermek için sabırsızlandığını belirterek, "Bu sene hep birlikte özel şeyler başarabiliriz" dedi.

Sarı-lacivertli ekibin savunma oyuncusu Skrtel, antrenman öncesi Fenerbahçe Televizyonu’na açıklamalarda bulundu. Öncelikle çalışmalara değinen tecrübeli isim, “Sezon öncesi hazırlık dönemleri zor geçer. Her gün çift antrenman yapıyoruz. Bu hava şartlarında çalışmak çok kolay değil ama sezon boyunca bu çalışmalara ihtiyacımız olduğunu da biliyoruz. Takım içinde hava çok güzel. Bu ortamın daha renkli hale gelmesi için de birbirimizle şakalaşıyoruz. Bu esprili havayı oluşturduğunuz zaman bu zor şartlarla baş etmek daha kolay oluyor” diye konuştu.

"Neustadter ile çok fazla şakalaşıyoruz"

Bir çok takım arkadaşıyla şakalaştığını ve bunların kötü niyetle yapılmış şakalar olmadığını dile getiren Slovak stoper, “Roman Neustadter ile çok fazla şakalaşıyoruz. Geçen sene Janssen ile çok şakalaşırdık. Bu sene genç oyuncularla da çok fazla şakalaşabiliyoruz. Bu durum takım içindeki ruhu gösteren, güzel davranışlar. Bu yüzden insanlar şakaları çok ciddiye almamalı ve çok farklı yaklaşmamalı. Konuya belirttiğim açıdan bakmaları daha doğru olur” dedi.

"Taraftarımızın da çok hevesli olduklarını görebiliyoruz"

Sezonun başlamasını sabırsızlıkla beklediklerini de ifade eden Martin Skrtel, “Yoğun geçen sezon öncesi çalışmalarından sonra herkes ilk maçı bekler. İlk maçı bekliyorum ama aslında geneliyle bütün sezonu bekliyoruz. Kulüpte çok büyük değişimler oldu. Taraftarlarımızın da çok hevesli olduklarını görebiliyoruz. Kombineler tükenmiş durumda. Taraftarlarımızın ilgisine karşılık verip, bir an önce sahaya çıkmak istiyoruz. İnanıyorum ki bu sene hep birlikte özel bir şeyler başarabiliriz” diyerek sözlerini noktaladı.