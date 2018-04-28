Martin Skrtel hastaneye kaldırıldı

Fenerbahçe’nin Slovak yıldızı Martin Skrtel, Kasımpaşa maçında başına aldığı darbe sonrasında kanlar içinde kaldı. Slovak yıldıza ilk müdahale devre arasında soyunma odasında geçici dikişle yapılırken, maçın ardından da Skrtel’in başına 5 dikiş atıldı ve hastaneye kaldırıldı. Skrtel’in başındaki yarık için hastanede atılacak dikişlerle birlikte toplam 10 dikiş atılacağı ifade edildi.

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