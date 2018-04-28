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28 Nisan 2018 Cumartesi 22:06

Martin Skrtel hastaneye kaldırıldı

Kasımpaşa maçında kafasına aldığı darbe sonrasında başına soyunma odasında dikiş atılan Martin Skrtel, karşılaşmanın ardından hastaneye kaldırıldı.

Martin Skrtel hastaneye kaldırıldı
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Kasımpaşa maçında kafasına aldığı darbe sonrasında başına soyunma odasında dikiş atılan Martin Skrtel, karşılaşmanın ardından hastaneye kaldırıldı.

Fenerbahçe’nin Slovak yıldızı Martin Skrtel, Kasımpaşa maçında başına aldığı darbe sonrasında kanlar içinde kaldı. Slovak yıldıza ilk müdahale devre arasında soyunma odasında geçici dikişle yapılırken, maçın ardından da Skrtel’in başına 5 dikiş atıldı ve hastaneye kaldırıldı. Skrtel’in başındaki yarık için hastanede atılacak dikişlerle birlikte toplam 10 dikiş atılacağı ifade edildi.
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