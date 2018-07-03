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03 Temmuz 2018 Salı 19:54

Matus Bero Vitesse’de

Trabzonspor’un Slovak oyuncusu Metus Bero Hollanda ekiplerinden Vitesse ile anlaştı.Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya’da sürdüren bordo-mavililerde transfer görüşmeleri yapmak için izin alan Slovak oyuncu Metus Bero, yeni takımının formasıyla...

Matus Bero Vitesse'de
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Trabzonspor’un Slovak oyuncusu Metus Bero Hollanda ekiplerinden Vitesse ile anlaştı.

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya’da sürdüren bordo-mavililerde transfer görüşmeleri yapmak için izin alan Slovak oyuncu Metus Bero, yeni takımının formasıyla poz verdi. Oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Vitesse’nin bir parçası olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Trabzonspor taraftarına teşekkür etmeyi ihmal etmeyen oyuncu, Trabzonspor’da oynamanın kendisi için büyük bir zevk olduğunu belirterek, "Benim için her zaman kolay olmadı ama Trabzon’da hayatım her saniyesinden keyif aldım. Gelecek için her şey gönlünüzce olsun. Şimdi benim hayatım için yeni bir dönem başlıyor. Vitesse için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.

Bordo-mavili kulübün ise önümüzdeki saatlerde oyuncunun transferini KAP bildirmesi bekleniyor.

Öte yandan bordo-mavili kulüp, geçtiğimiz sezon Evkur Yeni Malatyaspor’a kiralık olarak verdiği Aytkaç Kara’nın sözleşmesini karşılıklı olarak fes etti.
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