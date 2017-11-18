Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 7 hafta maçında Muratbey Uşak evinde Banvit’i konuk edecek.Sezona iyi bir başlangıç yapamayan kırmızı siyahlılar, oynadığı 6 maçtan 5 mağlubiyet 1 galibiyetle sahadan ayrıldı. Muratbey Uşak, Pazar günü Banvit’i konuk edeceği ligin 7 maçında galibiyet alarak çıkış arayacak. Şehit Ömer Halisdemir Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 19.30’da başlayacak. Muratbey Uşak’ta sakatlıkları süren Solomon ve Miles, yine forma giyemezken geçen hafta sakatlanan Mutlu Akpınar’ın durumu maç saatinde belli olacak.
MB Uşak, Banvit’i konuk ediyor
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 7 hafta maçında Muratbey Uşak evinde Banvit’i konuk edecek.Sezona iyi bir başlangıç yapamayan kırmızı siyahlılar, oynadığı 6 maçtan 5 mağlubiyet 1 galibiyetle sahadan ayrıldı. Muratbey Uşak, Pazar günü...