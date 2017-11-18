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18 Kasım 2017 Cumartesi 18:45

MB Uşak, Banvit’i konuk ediyor

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 7 hafta maçında Muratbey Uşak evinde Banvit’i konuk edecek.Sezona iyi bir başlangıç yapamayan kırmızı siyahlılar, oynadığı 6 maçtan 5 mağlubiyet 1 galibiyetle sahadan ayrıldı. Muratbey Uşak, Pazar günü...

MB Uşak, Banvit'i konuk ediyor
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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 7 hafta maçında Muratbey Uşak evinde Banvit’i konuk edecek.

Sezona iyi bir başlangıç yapamayan kırmızı siyahlılar, oynadığı 6 maçtan 5 mağlubiyet 1 galibiyetle sahadan ayrıldı. Muratbey Uşak, Pazar günü Banvit’i konuk edeceği ligin 7 maçında galibiyet alarak çıkış arayacak. Şehit Ömer Halisdemir Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 19.30’da başlayacak. Muratbey Uşak’ta sakatlıkları süren Solomon ve Miles, yine forma giyemezken geçen hafta sakatlanan Mutlu Akpınar’ın durumu maç saatinde belli olacak.

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