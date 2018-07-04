Mbamba, Denizlispor ile sözleşme imzaladı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Denizlispor, Ankaragücü’nde top koşturan Kibong Mbamba ile 1+1 yıllık opsiyonlu sözleşme imzaladı.Ankaragücü’nün süper Lig’e yükseldiği geçtiğimiz sezonki kadrosunda olan Mbamba, Denizlispor ile el sıkıştı....

Spor Toto 1. Lig takımlarından Denizlispor, Ankaragücü’nde top koşturan Kibong Mbamba ile 1+1 yıllık opsiyonlu sözleşme imzaladı.

Ankaragücü’nün süper Lig’e yükseldiği geçtiğimiz sezonki kadrosunda olan Mbamba, Denizlispor ile el sıkıştı. Ankaragücü’nde forvet olarak top koşturan ve alacaklarına karşılık sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden Kamerunlu futbolcu, kendisini yeşil-siyahlı takıma 1+1 yıllığına bağlayan opsiyonlu sözleşmeye imza attı. Denizlispor tesislerinde gerçekleşen imza töreninde, bonservis bedeli ödemeden transfer edilen 29 yaşındaki futbolcu ile Kulüp Başkanı Mustafa Üstek arasında imzalar atıldı.

Mbamba’nın yarın Afyonkarahisar’da kampta olan Denizlispor’un kadrosuna katılacağı öğrenildi.

Öte yandan, Mbamba’nın gelmesi ile yeşil-siyahlı takımdaki yabancı oyuncu sayısını 2’ye çıktı,