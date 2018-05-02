Mehmet Altıparmak: 'Play-off'a kalan takım olarak şehrimize döneceğiz'

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, ligin son haftasında Altınordu ile İzmir’de oynayacakları maça ilişkin, "Cumartesi günü gideceğiz maçımızı oynayıp play-off’a kalan takım olarak şehrimize geri döneceğiz" dedi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor ligin 34. haftasında konuk olacağı Altınordu maçının hazırlıklarına devam etti. Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 2 saat sürdü. Isınma hareketlerinin ardından taktik ağırlıklı organizasyonlar üzerinde duran mavi-beyazlı ekip, daha sonra 5’e 2 pas ve dar alanda oyun çalışması yaptı. Antrenman çift kale maçla tamamlandı. Antrenmanı Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Mevlüt Doğan da takip etti.

"Herkesin beklentisi play-off’a adım atmak"

Altınordu maçını değerlendiren Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, rakiplerinin gücünün farkında olduklarını ama iyi hazırlandıklarını ifade ederek, “Geçen hafta istediğimiz ve hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Taraftarıyla, yönetimiyle, futbolcusuyla çok inanmış bir Erzurumspor vardı sahada. Bu maçtaki moral motivasyon şu anda çok üst düzeyde, bütün takımın ve şehrin üzerinde. Herkesin beklentisi son maçta Altınordu maçını kazanıp play-off’a adım atmak. Geldiğimiz günden beri bütün söylemlerimiz buydu. Son hafta Altınordu ile final oynayıp play-off’a kalacağız diye. Cumartesi günü de gideceğiz maçımızı oynayıp play-off’a kalan takım olarak şehrimize geri döneceğiz. Altınordu diğer rakiplerimize göre daha farklı bir takım. İlk maçı burada 2-1 kazanmıştık. Rakibimizin gücünü biliyoruz, ne yapacaklarını biliyoruz ama biz kendi gücümüzü de biliyoruz” diye konuştu.

Mevlüt Doğan: "Play-off şansını yakalayacağımıza inanıyorum"

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Mevlüt Doğan ise, “Göreve geldiğimizden beri hep söylüyoruz; Erzurumspor’u hak ettiği yere taşıyacağımızın sözünü verdik. Ligin son maçı olan Altınordu maçı ile lig bitecek. O maçla birlikte play-off şansını yakalayacağımıza yürekten inanıyorum” şeklinde konuştu.

Lokman Gör: "Kazanan biz olacağız"

Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un başarılı defans oyuncusu Lokman Gör, iyi çalıştıklarını ve beraberlikten çok galibiyete odaklandıklarını vurgulayarak, "Erzurumspor sahaya çıktığı zaman galibiyet için çıkacak. Bize beraberlik yarıyor deseler de biz çıkacağız elimizden gelen her şeyi yapacağız. Kazanmak adına her şeyimizi ortaya koyacağız. Sonrasında inşallah play-off’a kalacağız. Play-off’da herkesin şansı yüzde 25. Biz şu anda kendimizi sadece play-off’a hazırlamış durumdayız. İyi çalışıyoruz, antrenmanlar iyi gidiyor. Kazanan biz olacağız” dedi.

Antrenmanda yeni yaşına giren Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak’ın doğum günü kesilen pastayla kutlandı.