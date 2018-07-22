SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

22 Temmuz 2018 Pazar 12:52

Mehmet Muharrem Kasapoğlu: “Tarihi bir ana şahitlik ettik"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye ve İstanbul adına güzel bir gün geçirdiklerini ve tarihi bir ana şahitlik ettiklerini belirterek, "Çok şükür sağlıklı ve güzel bir şekilde tamamlandı. Organizasyona katılan tüm sporcuları tebrik ediyorum" dedi.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu: 'Tarihi bir ana şahitlik ettik'
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye ve İstanbul adına güzel bir gün geçirdiklerini ve tarihi bir ana şahitlik ettiklerini belirterek, "Çok şükür sağlıklı ve güzel bir şekilde tamamlandı. Organizasyona katılan tüm sporcuları tebrik ediyorum" dedi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 30. kez düzenlenen Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, İstanbul Boğazı’nda yapıldı. Yarışmaların ardından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Dünyada iki kıta arasında yapılan tek etkinlik konumundaki organizasyonun yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Bakan Kasapoğlu, "Türkiyemiz ve İstanbulumuz adına güzel bir gün yaşadık. 2419 sporcunun katılımıyla güzel bir yüzme şampiyonası gerçekleştirildi. Tarihi bir ana şahitlik ettik. Çok şükür sağlıklı ve güzel bir şekilde tamamlandı. Organizasyona katılan tüm sporcuları tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

“Bu organizasyonların daha da artmasını temenni ediyorum”

Türkiye’nin spor altyapısı itibarıyla büyük yatırımlarda yapan bir ülke konumunda olduğunu vurgulayan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Yeni spor tesislerine sahibiz. İnşallah bu tesisleri en güzel şekilde değerlendirmek ve halkımızın hizmetine açmak için bütün gücümüzle çalışacağız. Sporun yaygınlaştığı, herkesin spora erişiminin ve spor kültürünün bir hayat anlayışı olduğu bir politikayla ülkemizin gençlerini ve kendini genç hisseden herkesi spor yapmaya davet ediyoruz. Zihnen ve bedenen sağlıklı olmanın yolu spor kültürünü bulundurmaktan geçiyor. Halkımızın da bu organizasyona teveccühü bize ümit veriyor. İnşallah bu organizasyonların daha da artmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

“Kötülükleri sporun barış vizyonuyla alaşağı edeceğiz”

İstanbul’un Asya ve Avrupa’yı birleştiren bir medeniyet olduğunu söyleyen Bakan Kasapoğlu, “Bugün 50’den fazla ülkenin sporcusunu bir araya getirdi. Dil, din ve ırk ayrımı gözetmeksizin sporun birleştirici yanı bu. Ülke olarak sporun gücüyle başta uyuşturucu ve terör olmak üzere tüm kötülüklerin üstüne gideceğiz. Kötülükleri sporun barış vizyonuyla alaşağı edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku