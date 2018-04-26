Mehmet Özkan Altınordu altyapısını İstanbul’da anlattı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu’nun başkanı Mehmet Özkan, altyapısı ile dikkat çeken İzmir ekibinin çalışmalarını İstanbul’da anlattı.Gelişim Üniversitesi BESYO (Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu) kariyer haftası kapsamında...

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu’nun başkanı Mehmet Özkan, altyapısı ile dikkat çeken İzmir ekibinin çalışmalarını İstanbul’da anlattı.

Gelişim Üniversitesi BESYO (Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu) kariyer haftası kapsamında öğrencilere yönelik yapılan seminere Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan katıldı. Seminerin moderetörlüğünü Gelişim Üniversitesi Bölüm Başkanı Yardımcısı Doç. Dr. Serdar Samur. Mütevelli Heyeti Başkanı ve Kurucusu Abdülkadir Gayretli seminerin açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Yüksek okul müdürü Prof. Dr. Mehmet Kutlu ve Yard. Doç. Dr. Kubilay Çimen de seminere iştirak etti.

Mehmet Özkan Altınordu’nun sportif yapısını anlatırken, seminer öğrenciler tarafından ilgiyle takip edildi.