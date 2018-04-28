Mehmet Sepil’den Demba Ba açıklaması

Dün akşam oynadıkları maçta taraftarın büyük tepki gösterdiği Demba Ba ile ilgili açıklamalar yapan Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, “Demba Ba Beşiktaş maçında rakip taraftara karşılık vermek yerine keşke başını öne eğip gitseydi. Fikret Orman’ın yaptığı açıklama Göztepe’yi ve Demba Ba’yı etkilemeye yönelikti. İnsanlar kendilerini düzeltmek yerine başkalarının ayarını bozmaya çalışıyor” diye konuştu.

Ligde Göztepe’nin Kardemir Karabükspor’u 5-0 yendiği maçta, taraftarlar Demba Ba’ya aşırı tepki gösterince devreye giren Kulüp Başkanı Mehmet Sepil, konuyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Golcü oyuncunun ayağına her top geldiğinde yuhalanmasına sinirlenerek taraftarları uyaran Sepil, “Bu olay üzücü bir olay. 5-0 galip geldiğimiz, çok iyi oynadığımız bir maçtı. Uzun zamandır böyle farklı bir skorla galip gelmemiştik. Başka konular hakkında konuşabilirdik. Gençlerin bizi ileriye taşıyabileceği gibi konular gündemde olabilirdi ama Demba Ba’ya verilen tepkileri konuşuyoruz” dedi.

Beşiktaş’a 5-1 mağlup oldukları maçın öncesinde Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın Demba Ba’yı transfer etmek istediklerine dair açıklamalarının etik olmadığını savunan Başkan Sepil, “Amaç Demba Ba’yı ve Göztepe’yi etkilemekti. Şu an gelişen olaylara baktığımızda bizim ayarımızı bozmak isteyenlerin başarıya ulaştığını görüyoruz. Göztepe olarak biz bir bütünüz. Bu bütünde bizi başarıya taşıyor, ileride daha büyük başarılara taşıyacak. Futbolda insanlar kendilerini iyi yapmaya çalışmak yerine başkasının ayarını bozmaya çalışıyor. Özellikle İstanbul’da bunu görüyoruz. İleride de bunlar olacak. En ufak bir başarısızlıkta bizim birliğimizi bozmaya çalışacaklar” diye konuştu.

“Demba Ba keşke başını öne eğip gitseydi”

Beşiktaş maçından sonra rakip takım taraftarlarının sevgi gösterilerine karşılık veren Demba Ba ile konuştuğunu da aktaran Sepil, “5-1 mağlup olduğumuz maçtan sonra keşke başını önüne eğip Beşiktaş taraftarına karşılık vermeyip içeri girseydi. Rakip taraftara verdiği karşılık speküle edildi. Gerçekten sakatlanmasına rağmen ‘oynamıyor’ denildi. Göztepe’nin önü açıktır. Biz olumsuzluklardan beslenen bir Göztepe oluşturmayacağız. Olumsuzluklardan beslenen kesim her zaman var. Onlar da ilk fırsatta dikkat çekmek için ‘asalım, keselim’ diyerek öne çıkmaya çalışıyorlar. Hep beraber bu olaylarda dikkatli olmak zorundayız. Başta bir protesto yapılabilirdi, Demba Ba’nın yaptığı hareketin Göztepelileri rencide ettiği hatırlatılabilirdi. Bizi kimse bölemez. Dün yaşanan olayın bizim için deneyim olduğuna inanıyorum. Biz aslanlar gibi yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Camianın isteklerini yok sayamam”

Demba Ba’nın Göztepe’de kalmasını istediğini ancak camianın görüşlerini de yok sayamayacağını anlatan Sepil, “Demba Ba ile maçtan sonra görüşmedim. Kendisiyle oturup konuşacağız. Ben Demba Ba’nın Göztepe’de kalmasını istediğimi zaten söyledim. ‘Başkan istiyor ama camia istemiyor’ gibi bir hava oluşturulmak isteniyor. Biz büyük bir camiayız. Ben camianın isteklerini yok sayamam ama Demba Ba’nın Göztepe ruhunu taşıyacak bir oyuncu olmayacağına inansaydım dün de oynatmazdım. Ben Demba Ba’nın Göztepe’de kalmasını istiyorum. Biz büyüklüğümüzü bu olaylarda göstereceğiz ve en kısa zamanda fabrika ayarlarımıza döneceğiz” dedi.

“Demba Ba kalmak istiyordu”

Demba Ba ile yaptıkları görüşmeleri de aktaran Mehmet Sepil, “Son iki görüşmemizde de kalmak istediğini söyledi. Sadece Demba Ba ile görüşmüyoruz, diğer oyuncularımıza da kontrat uzatmayı öneriyoruz. Göztepe bugün İzmir için çok önemli bir kulüptür. Burada kalmak isteyen oyuncuların fedakarlık yapması gerekir. Bizim kulübümüzün diğer kulüplerden çok daha avantajlı durumları var. Demba Ba dün yapılan tezahüratlara rağmen oyununu oynadı, gol attı, asist yaptı ve seyirciye karşı en ufak bir tepki göstermeden maçını bitirdi” şeklinde konuştu.

“5. olmak için elimizden geleni yapacağız”

Ziraat Türkiye Kupası’nda finale kalan Akhisar Belediyespor’un kupayı kazanması durumunda UEFA Avrupa Ligi’ne katılamayacaklarını hatırlatan Sepil, “Akhisar Belediyespor’un gibi bir Ege takımının başarılı olması bizi mutlu etti. Biz ligde 5. olmak için elimizden geleni yapacağız. 5.’lik bizim sezon başında çok düşünmediğimiz biz hedefti. İyi bir ekip kurduk ve bugünlere geldik. Son 3 haftayı da en iyi şekilde kapatmaya çalışacağız. Diğer maçlarda olduğu gibi kalan maçlarımıza da çalışacağız ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret göstereceğiz” dedi.

“Avrupa fırsatını kaçırmak istemeyiz”

Avrupa’ya henüz hazır olmadıklarını kaydeden Sepil, “Avrupa’ya kalırsak maçlarımızı oynayacağımız Bornova Stadı hazır. Avrupa fırsatı ayağımıza gelirse bunu kaçırmak istemeyiz. Avrupa’ya kalırsak büyük hamleler yapmayacağız, dengemizi bozmayacağız. Avrupa özlemimiz var ama Avrupa’da iddialı olmak için ayarımızı bozmayacağız. Tamer hocayla da sezon sonu oturup değerlendireceğiz. Ben mutluyum, o da mutlu ama anlaşma ayrı bir şey. Aramızda hiçbir sorun yok. Tamer hoca da Göztepe’yi tanıdı. Kendisi başarılı bir hoca. Sezon sonunda masaya oturup süreci değerlendireceğiz” şeklinde konuştu.