Mehmet Topal: “Camiada yeni sayfa açıldı ve bu nedenle beklenti yüksek”

Fenerbahçe’nin başarılı futbolcusu Mehmet Topal, camiada yeni bir sayfa açıldığını ve bu nedenle beklentilerin üst seviye olduğunu söyleyerek, “Bu sene takım halinde daha konsantre olmamız gerekiyor” dedi.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde sürdürürken, sarı-lacivertlilerin milli futbolcusu Mehmet Topal antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sakatlığı ile ilgili bilgiler veren Topal, “Ağrılarım milli takımda başladı. Bundan 3 hafta önce. Tabi o zaman hocam orada kalmamı istemişti. Takıma yardım etmemi istemişti. Ben de orada biraz ağrılı ağrılı 3 maç oynamıştım. Sonrasında belki de operasyona gerek olmayabilirdi ama sezon başı kampını riske etmeyip bu ufak sıkıntıdan kurtulmak istedik biz de. Şu an ağrılarım tamamen geçmiş durumda. Bir kaç gün takımdan ayrı çalıştıktan sonra yeniden takımla çalışmaya başlayacağım” diye konuştu.

“Cocu çok sıcak kanlı”

Teknik direktör değişikliği hakkında yorumda bulunan başarılı futbolcu, “İyi bir hoca ayrıldı. Başka iyi bir hoca koltuğunu devraldı. Zaten hocanın hem hocalık görevini hem de antrenörlük kariyerine burada hiç kimse bir şey söyleyemez. Geçmişi başarılarla dolu bir antrenör. Çok sıcak kanlı. Her şeyi konuşan ve herkese yardım etmeye çalışan bir kişilik diyebilirim. İnşallah sezon sonuna kadar da böyle devam eder. O anlatmak istediklerini daha iyi anlattıkça biz de onu daha iyi tanımaya çalışacağız. İnşallah her şey sene sonuna kadar böyle devam eder” şeklinde konuştu.

“Hocamız çıkıp stoper oynayacaksın derse buna kesinlikle karşı gelemem”

Profesyonel futbolcular olduklarını ve hocalarının saha içinde ne görev verirse onu yerine getirmeye çalıştığını ifade eden Mehmet Topal, “Stoper oynamayı seviyor musun diye sorarsanız, sevmiyorum elbette. Hocamız çıkıp stoper oynayacaksın derse buna kesinlikle karşı gelemem. Tabii zaman zaman yıprattığı zamanlar oldu. Çünkü kendi öz mevkim olmadığı için zaman zaman hata yapabiliyorsunuz. Bu hatalar yapıldığında da bazı ağır eleştirilere maruz kalabiliyorsunuz. Onun için kendi yerimde oynadığım zaman daha verimli olabilirim. Dediğim gibi burada karar hocalarımızın. Stoperde sağ kanatta orta sahada nerede derlerse bizler sahaya çıkıp görevimizi yapmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

“Bizlerin de birer aileleri var, üzüldüğümüz noktalar oluyor”

“Kendi mevkimde oynamadığım dönemlerde biraz ağır eleştirilere maruz kaldım” diyen Topal, sözlerine şöyle devam etti:

“Tabi bu yazılanlar bizi üzüyor. Futbolcuların ağzından, kulüp başkanlarının ağzından, sportif direktörlerimizin ağzından, hocalarımızın ağzından bu tür haberler çıkmadıkça inanılmaması gerekiyor. Çünkü bizlerin de birer aileleri var, bizler de insanız, bizim de üzüldüğümüz noktalar oluyor. Çünkü bir haber çıktığı zaman insanlar bu haberlere inanıyorlar. Ben bir sabah bir uyandım, hakkımda çıkan haberlerden dolayı eşimin morali bozuldu, çocuğumun morali bozuldu, ailemin morali bozuldu. Tamamen olmamış haberlerden dolayı. Onun için haber yaparken dikkat etmemiz gerekiyor. Yıllardır tanıyorsunuz bizi, nasıl karakterde nasıl insanlar olduğumuzu biliyorsunuz diye düşünüyorum. Bir de benim söylemeyeceğim sözler kullanılmış gazetelerde. Üzüldüm mü çok üzüldüm ama lütfen haber yaparken biraz dikkat edelim, futbolcuları birazcık düşünelim. Zaten bir şey olacaksa olur. Bunu çıkar başkanımız da söyler. Hocamız da söyler. Sportif direktörümüz de söyler. Tamamen profesyonel bir şekilde ilerler bu süreç. Onun için haber yaparken daha dikkatli olursak hem futbolcular hem de okuyanlar için daha iyi olur. Çünkü bu tür haberler birbirimize olan saygıyı kaybettirebiliyor. Bu saygıyı kaybettirmemek için daha dikkatli olursak bu aile ortamında daha huzurlu çalışabiliriz diye düşünüyorum.”

“Çok iyi hazırlanıp Şampiyonlar Ligi’ne katılmayı hedefliyoruz”

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde uzun zamandır olamamalarının camia adına üzücü bir şey olduğunu vurgulayan Mehmet Topal, “Uzun zamandır Şampiyonlar Ligi’ne katılamamak hiç alışık olmadığımız bir şey. Bunun adına tüm camiamızdan özür dileriz. Ama artık geçmişte de yaşamamamız gerekiyor. Önümüzde yeni bir sayfa açıldı. Şampiyonlar Ligi’ne katılmak için ön eleme maçları oynayacağız. Elimizden geldiğince bu kamp sürecinde bu maçlara çok iyi hazırlanıp Şampiyonlar Ligi’ne katılmayı hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.

“Onlar bizim sahadaki 12. adamımız”

Fenerbahçe taraftarlarının kombinelere olan ilgisinin kendilerini mutlu ettiğini söyleyen deneyimli futbolcu, “Onlar bizim sahadaki 12. adamımız. Onlar olmadığı zaman bizler de sahada olmayabiliyoruz. Tribünün desteği bizim için çok önemli. Taraftarlarımız desteklerini verdiği, tribünleri doldurduğu zaman hiçbir rakibin kolay kolay bu stattan çıkabileceğini düşünmüyorum. Biz de bu desteği özlemiştik diyebilirim. Bu durum bizi oyuncular olarak çok heyecanlandırıyor. Ve onların karşısına çıkmak için dört gözle bekliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

“Bu sene takım halinde daha konsantre olmamız gerekiyor”

Camiada yeni bir sayfa açıldığını ve bu nedenle beklentilerin üst seviye olduğunu söyleyen 32 yaşındaki futbolcu, “Oyuncular olarak da bunun bilincindeyiz. Bu sene takım halinde daha konsantre olmamız gerekiyor. Herkesin biraz daha fazla öz verili olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü beklentiler çok yüksek olduğu için beklentilerin altında kalmamamız gerekiyor. Biz oyuncular olarak bunların farkındayız. Herkes zaten sezon başladığından beri çok iyi çalışıyor. Umarım sezon sonuna kadar bu mücadeleyi devam ettirir ve başarıya ulaşırız” dedi.

“Belçika’yı favori olarak görüyorum”

Rusya’da düzenlenen FIFA Dünya Kupası hakkında da açıklamalarda bulunan Topal, “Takip ettiğim kadarıyla gidemediğimiz için çok üzgünüz. Bazı maçları izledikten sonra orada olamadığımız için çok üzüldüm. Eğer Dünya Kupası’na gitseydik bazı ülkelerden daha iyi performans çıkarabileceğimizi düşünüyorum ben. Onun için kısmet değilmiş diyeyim. Ben Belçika’yı favori olarak görüyorum. Onların biraz daha topla iyi olduğunu düşünüyorum. Hak eden kazansın” ifadelerini kullandı.