Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Topal’a 500. maçıyla alakalı forma hediye edildi.Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında Fenerbahçe’nin evinde Medipol Başakşehir ile karşılaştığı maç öncesinde Mehmet Topal’a 500. maç forması hediye edildi. Topal’a 500. maç formasını Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki verirken, Mehmet Topal bu maçta yedekler arasında yer aldı. Topal bu maçta forma giyerse 500. maçına imza atacak.
Mehmet Topal’a 500. maç ödülü
Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Topal’a 500. maçıyla alakalı forma hediye edildi.Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında Fenerbahçe’nin evinde Medipol Başakşehir ile karşılaştığı maç öncesinde Mehmet Topal’a 500. maç forması hediye edildi....