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09 Ekim 2018 Salı 13:18

Mehmet Yüksel: “Karabük’ün her kesimine ihtiyacım var”

Kardemir Karabükspor Kulüp Başkanı Mehmet Yüksel, projelerinin bulunduğunu ve bunları faaliyete geçirmesi için Karabük’ün her kesimine ihtiyacı olduğunu söyledi.Kardemir Karabükspor’da 5 Ekim’de eski kulüp başkanı Sedat Namal, istifa...

Mehmet Yüksel: 'Karabük'ün her kesimine ihtiyacım var”
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Kardemir Karabükspor Kulüp Başkanı Mehmet Yüksel, projelerinin bulunduğunu ve bunları faaliyete geçirmesi için Karabük’ün her kesimine ihtiyacı olduğunu söyledi.

Kardemir Karabükspor’da 5 Ekim’de eski kulüp başkanı Sedat Namal, istifa ettiğini açıklamış ve görevini asbaşkanlardan Mehmet Yüksel’in devam ettireceği bildirilmişti. Ankara Karabüklüler Derneği Başkanı Muzaffer Dereli ve yönetimi de yeni başkan Yüksel ve yönetim kuruluna destek ziyaretinde bulundu.

Çamlık Antrenman Sahası’nda gerçekleşen ziyarette konuşan Yüksel, Karabükspor’a bundan sonra başkan olarak devam edeceğini ve Ankara’dan gelen misafirlerinin Karabük’ün ve Karabükspor’un yanında olduklarını belirterek, “Hepsine teşekkür ediyorum. Bundan sonra hep beraber birlik olup Karabükspor’u nasıl canlandırabiliriz, daha iyi durumlara nasıl getirebiliriz diye çalışacağız. Ben buraya yüreğimi koydum. İnşallah Karabükspor’u layık olduğu yerlere getireceğiz” dedi.

“Bize nefes lazım”

Başkan Yüksel, KARDEMİR tarafından kesilen binde 2’ler için kulüp yönetimi olarak haklarını savunacaklarını ifade ederek şunları söyledi:

“Binde 2’lerin neden kesildiğini öğrenmeye çalışacağız. Binde 2’leri geri alabilirsek, almaya da çalışacağız. Bize nefes lazım. Binde 2’ler ciddi anlamda nefes sağlıyordu. Kulübün gideri var. Geçmiş bizi bağlamıyor. Ben yeni yönetimden sorumluyum. Geçmişi adalet yerine getirecektir, sorgulayacak ve araştıracaktır. Herkesten destek istiyorum, herkesi birleştirmek istiyorum."

“Karabük’ün her kesimine ihtiyacım var”

’Projelerim var, inşallah bunları hayata geçireceğim’ diyen Yüksel, “Hayata geçirirken de sizlere, Karabük’ün her kesimine ihtiyacım var. Ben kimsenin adamı değilim. Karabük sevdalısıyım, Kardemir Karabükspor sevdalısıyım” ifadelerini kullandı.
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