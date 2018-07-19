Mercedes, Lewis Hamilton ile nikah tazeledi

Formula 1 takımlarından Mercedes, başarılı pilot Lewis Hamilton ile sözleşmesini 2 yıl uzattı.

Formula 1’de mücadele eden Mercedes’in başarılı pilotu Lewis Hamilton, takımı ile sözleşme yeniledi. Mercedes, Hamilton’ın sözleşmesini 2 yıl uzattığını açıkladı. 2013 yılından beri bu takımla mücadele eden 33 yaşındaki pilot, üç dünya şampiyonluğu (2014, 2015 ve 2017) ve 44 Grand Prix kazandı. Britanyalı pilot, şimdiye kadar Mercedes takımıyla çıktığı 108 yarışın 75’inde podyuma çıkmayı başardı. Britanyalı pilot, genel klasmanda şu anda 2. sırada.

Bu anlaşmayla Hamilton’ın F1 tarihinin en çok kazanan sürücüsü olması bekleniyor. Öte yandan anlaşma ile birlikte Hamilton’ın yıllık 40 milyon Sterlin alacağı ifade edildi.