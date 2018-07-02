Meriç Erdağlı, Avrupa beşincisi oldu

Hollanda’da düzenlenen 2018 Optimist Avrupa Yelken Şampiyonası’nda Optimist Milli Takımı sporcusu Meriç Erdağlı, Avrupa 5.’si oldu

Hollanda’nın Scheveningen şehrinde düzenlenen 2018 Optimist Avrupa Şampiyonası’nda Optimist Milli Takımı sporcusu Meriç Erdağlı, Avrupa 5.’si oldu. Toplam 10 yarışın yapıldığı şampiyonada Meriç Erdağlı, 93 net puanla Avrupa beşinciliğini elde etti. Şampiyonayı Can Ertürk 15. sırada, Alp 20. sırada ve Kuzey Kumlalı da 29. sırada tamamladı. Kızlar kategorisinde ise Bilge Nur Yazıcı 46. sırada ve Karya Başaraner de 61. sırada yer aldı.