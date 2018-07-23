Mersin Büyükşehir Belediyespor, erkek basketbol takımını kapattı

Mersin Büyükşehir Belediyespor, erkek basketbol takımını kapatma kararı aldı.

Mersin Büyükşehir Belediyespor, erkek basketbol takımını kapattığını açıkladı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Mersin Büyükşehir Belediye Spor Kulübü’nün 2002 yılından beri çeşitli liglerde mücadele eden erkek basketbol takımının faaliyetine son verme kararı alındığı belirtilerek, bu karara geçen sezon aynı ligde dahi mücadele etmemiş olan ve bir alt ligde oynayan bir takımın 2 lig birden atlatılarak lige alınması gerekçe gösterildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüze yapılan bu haksızlıktan dolayı geçen sene çekilme kararı almış fakat oyuncular ile yapmış olduğumuz anlaşmalar ve mağduriyetleri göz önüne alınarak uygulamaya geçilmemiştir. Yönetim olarak geçen yıl yaptığımız açıklamada bunu açıkça belirtmiştik. Bu nedenle erkek basketboluna yapılan yatırımın çok anlamlı olmadığını ve bu branştan çekildiğimizi kamuoyuna duyurur, saygılarımızı sunarız."