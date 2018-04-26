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26 Nisan 2018 Perşembe 11:55

Mersin Büyükşehir Belediyespor, yarı finale çıkmak istiyor

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi Çeyrek Final ilk maçında deplasmanda Hatay Büyükşehir Büyükşehir Belediyespor’u 3 sayı farkla yenen Mersin Büyükşehir Belediyespor, evinde de kazanıp yarı finale çıkmak istiyor. Genel Menajer Melahat...

Mersin Büyükşehir Belediyespor, yarı finale çıkmak istiyor
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Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi Çeyrek Final ilk maçında deplasmanda Hatay Büyükşehir Büyükşehir Belediyespor’u 3 sayı farkla yenen Mersin Büyükşehir Belediyespor, evinde de kazanıp yarı finale çıkmak istiyor. Genel Menajer Melahat Aydın, yaptığı açıklamada, "İlk maçımızı 78-75 kazanmasını bildik. Yarın evimizde oynayacağımız maçı da kazanıp, yarı finale çıkmak istiyoruz" dedi.

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nde normal sezon tamamlandı. İlk 8’e kalan takımlar şampiyonluk için maç yapmaya başladı. Normal sezonda 24 maça çıkan Mersin Büyükşehir Belediyespor, bu maçlardan 13 galibiyet, 11 mağlubiyet alarak ligi 37 puanla 7. sırada bitirdi. Bu maçlarda rakip potaya bin 798 sayı atan Mersin ekibi, potasında bin 708 sayı gördü. Evinde oynadığı maçlardan sadece 6 galibiyet çıkarabilen Güney ekibi, 7 maçını da deplasmanda kazandı. Ligi 7. sırada bitirmesinden dolayı 2. sırada bitiren Hatay Büyükşehir Belediyespor ile eşleşen turuncu beyazlı ekip, ilk maçı deplasmanda 78-75 kazanmasını bildi. Yarın evinde Hatay Büyükşehir Belediyesi ile 2. maçına çıkacak olan Mersin Büyükşehir Belediyespor, bu maçı da kazanarak yarı finale çıkmak istiyor.

"İlk maçta avantaj yakaladık"

Takımın durumuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Mersin Büyükşehir Belediyespor Genel Menajeri Melahat Aydın, normal sezonu 7. sırada bitirdiklerini söyleyerek, "Bu yıl lige kötü bir başlangıç yaptık. İlk 2 maçta mağlup olduk ancak Fenerbahçe ve Galatasaray takımlarına yenildik. Bunun ardından takımımız kısa sürede toparladı ve üst üste 3 galibiyet aldı. Ardından tekrar bir düşüş oldu ve 4 maç mağlup olduk. Tabi burada Avrupa’da oynadığımız maçlarında etkisi oldu. Bu mağlubiyetleri de takımımız kısa sürede unuttu ve ondan sonra oynadığı 7 maçta 7 galibiyet alarak iyi bir seri yakaladık. Ardından inişli, çıkışlı grafiğimiz oldu. Son 8 maçımızda da 3 galibiyet, 5 mağlubiyet elde ettik. Normal sezonu bu şekilde bitirdik ve çeyrek finalde Hatay Büyükşehir Belediyespor ile eşleştik. Rakibimizin gerçekten çok güçlü olduğunu biliyorduk. Ligde 20 galibiyet, 4 mağlubiyet aldılar. Evlerinde bir tek son maçta ligin liderine yenildiler. O yüzden bizi zorlu bir maç beklediğinin farkındaydık. Maça iyi başladık ve iyi mücadele ettik. Maçın başından sonuna kadar önde götürdük. Özellikle maçını 2. periyotunda iyi bir oyun ortaya koyduk. Genel anlamda istediğimiz oyunu sahaya yansıttık ve maçı 78-75 kazanmasını bildik. Kazandığımız için mutluyuz. Bütün takımı tebrik ediyorum" diye konuştu.

"İkinci maçımızı da kazanarak, yarı finale çıkmak istiyoruz"

Yarın evlerinde ikinci maça çıkacaklarını hatırlatan Aydın, "Bu seri 3 maç üzerinden oynanıyor. 2 galibiyet alan yarı finale çıkıyor. O yüzden ilk maçtaki oyunumuzu, mücadelemizi evimizde de göstermemiz gerekiyor. İlk maç gibi zorlu ocaktır. Burada seyircimize büyük iş düşüyor. Onların vereceği destekle biz sahada daha iyi mücadele ediyoruz. O yüzden bütün Mersinlileri maça bekliyoruz. Bu maçı kazanarak, yarı finale çıkmak istiyoruz. Çünkü burada alacağımız kötü bir sonuç rakibimize yarayacak. 3. maçta deplasmanda oynanacak. Evlerinde oynayacak olmaları ibreyi onlara çevirecektir. O yüzden bizim evimizde kazanmaktan başka çaremiz yok. Takımımıza güveniyoruz. İnşallah güzel bir oyun ve iyi bir galibiyet alacağız" şeklinde konuştu.
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