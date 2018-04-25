Mersin İdmanyurdu’nun yeni başkanı Erol Antonie Vitel oldu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden ve rekorlar kırarak 3. Lig’e düşmesi kesinleşen Mersin İdmanyurdu’nda Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapıldı. Toplantıda oy birliği ile başkanlığa Erol Antonie Vitel seçildi.

Kırmızı lacivertli ekipte, Olağanüstü Genel Kurul yapıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı’nda yapılan genel kurulda, takımın yeni başkanı seçildi. Tek listeyle seçimin yapıldığı kurulda, Erol Antonie Vitel yeni başkan oldu. Burada konuşan eski Başkan Hamit İzol, Mersin İdmanyurdu’nun şanlı bir maziye sahip olduğunu vurgulayarak, "Bu durumlarda olması hepimizi çok derinlerden üzmektedir. Biz geldiğimiz günden bugüne kadar bütün ödemeleri zamanında yaptık. Bütün sporcuların ve çalışanların parasını zamanında verdik. Bazen bazı arkadaşlarımız televizyonlarda, gazetelerde öğrenmeden bazı şeyleri söylüyorlar, buda şehrimizin moralini bozuyor. Burada çok duyarlı davranmalıyız. Bugün burada Mersin İdmanyurdu’nu seven insanları görüyorum. Burada kötü yorumlar yapmak kimseye bir şey kazandırmak. Zaten olan olmuş, dibe vurduğumuz kadar vurmuşuz, daha da acıtmanın bence bir anlamı yoktur. Siz bu şehre ihanet ediyorsunuz. Bunun hesabını da bir gün bu şehre vereceksiniz. Bu şehir öyle boş şehir değil. Mersin İdmanyurdu’nu kapatmak veya kayyuma bırakmak hiçbir babayiğidin harcı değildir, benim hiç değildir. İnsan kendi canını verebileceği, aşkını nasıl bir kenara atıp da yok edebilir. Ben madem yok edeceksem ben ve yönetimim neden buraya geldik" dedi.

"Biz bu dibe vurmuşluğu en üste çıkaracağız"

Göreve geldikleri günden bugüne kadar programlarını harfiyen uyguladıklarını vurgulayan İzol, "Bugün Mersin İdmanyurdu bu kadar dibe vurmamış olsaydı, 3. Ligde bir Mersin İdmanyurdu olsaydı, kesintisiz yukarıya doğru çıkış yapardık. Ancak herkes şuna inansın. Biz bu dibe vurmuşluğu, en üste çıkaracağız, hiç merak etmeyin. Öyle bırakıp, kaçacak değiliz. Kaçsaydık gelmezdik. Mersin İdmanyurdu bizim hem anamız, hem babamız, hem çocuğumuz. Biz bu takım için her şeyimizi ortaya koymuşuz. Mersin İdmanyurdu’nu laik olduğu yere hep birlikte çıkaracağız. Benim ve yönetimimin bu şehre borcu var. Bizim bunu yerine getirmemiz lazım. Bugüne kadar benimle beraber olan ve çalışan bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bu başarı olsaydı şehrin başarısı olacaktı, başarısızlıkta benim başarısızlığım olacaktı. Ben inanıyorum ki bu şehir bana inanıyor, güveniyor ve bende bu güveniyorum. İnşallah bir yanlış yapmadan, bu işi düzlüğe çıkarırız ve hepimiz gururla Mersin İdmanyurdu maçlarına gideriz ve eski günlerimize tekrar geri döneriz. Bu yönetim değişebilir, burada hiç kimsenin aklına bir şey gelmesin. Gelecek olan yönetim yine bizim. Hemen havluyu atmış değiliz. Biz her şeyi sonuna kadar kullanacağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından tek liste ile gidilen seçimde başkanlığa Erol Antonie Vitel ve yönetimi seçildi.