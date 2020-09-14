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14 Eylül 2020 Pazartesi 16:10

Messi Barcelona ile Sezonun İlk Antrenmanına Çıktı

Messi Barcelona ile Sezonun İlk Antrenmanına Çıktı
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Birçok futbol otoritesi ve futbolsever tarafından dünyanın en büyük futbolcusu olarak gösterilen Lionel Messi, kulübü Barcelona ile sezonun ilk antrenmanına çıktı. Uzun süredir takımda mutlu olmadığı konuşulan Arjantinli yıldız, özellikle 8-2’lik Bayern Münih hezimetinden sonra kulüpten ayrılmayı istediğini sesli şekilde dile getirmeye başlamıştı.
Messi’nin babası ve aynı zamanda menajeri olan Jorge Messi de oğlunun Barcelona’da kalmasının artık çok zor olduğunu ifade etmişti. Messi’nin takımda mutlu olmama sebebinin alınan başarısız sonuçlardan ziyade, artık kulübün yarışmacı kimliğini kaybetmesi ve yönetimin yanlış politikaları olduğu sıkça belirtilmişti.
Durum böyleyken, Messi’nin bu transfer sezonunda artık Barcelona macerasına nokta koyacağı ve muhtemelen Premier Lig ekiplerinden Manchester City’ye gideceği konuşuluyordu. Fakat bu transfer gerçeğe dönüşmedi. Kulüpten ayrılması konusunda yönetim ile anlaşamayan Messi, mecburen takımda kaldı.
700 Milyon Euro’luk serbest kalma maddesi yerine getirilmediği sürece Messi’nin satılmayacağını yönetim açıkça ifade etmiş ve bu nedenle hiçbir kulüp resmi bir teklifte bulunmamıştı. Messi de antrenmana çıkarak yeni sezon hazırlıklarına başladı ve transfer hikayesine son nokta konuldu. Devamı ve heyecan seviyesini artırmak için https://www.lidyabet9.com/lidyabet-giris/ adresine gidebilirsiniz.
Bir Sezon Daha Barcelona’da
Lionel Messi’nin Katalan ekibi Barcelona ile bir sezon daha sözleşmesi bulunuyor. Sözleşme yenilemeye sıcak bakmayan Messi, sezon sonunda muhtemelen serbest şekilde istediği takıma katılacak olsa da bu sezon Barcelona ile tekrar La Liga’da boy gösterecek.
33 yaşındaki Arjantinli yıldızın FC Barcelona’da geçireceği son yılda La Liga maçlarına ve bilhassa Barcelona maçlarına kupon yapmak isteyen futbolseverler lidyabet9.com adresine giderek seçeneklere göz atmaya başlayabilir. Barcelona ve Messi’nin hem uzun yıllar sonra Şampiyonlar Ligi’nin yeniden kazanmak isteyeceği hem de geçen yıl Real Madrid’e kaptırdıkları lig şampiyonluğunu almak isteyecekleri yeni sezonda heyecanın dorukta olacağı oldukça açık şekilde gözüküyor!
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