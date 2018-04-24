Mesut Bakkal: “Alanyaspor’un başına kötü bir şey gelirse, hakem hatalarından dolayıdır”

Deplasman maçında Kayserispor ile karşılaşacak olan ve hazırlıklarını sürdüren Aytemiz Alanyaspor’da Teknik Direktör Mesut Bakkal, ”Eğer bu sezon Alanyaspor’un başına kötü bir şey gelirse, yüzde yüz hakem hatalarından dolayıdır. Ne kulübün hatasındandır ne de teknik direktörün hatasındandır” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında deplasmanda Kayserispor’a konuk olacak olan Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri’nde Teknik Direktör Mesut Bakkal gözetiminde gerçekleşen idmana turuncu-yeşilli ekip koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Dar alanda pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın ikinci bölümünde ise futbolcular Alanyaspor U21 takımı ile antrenman maçı yaptı.

“Zorlu bir sürece girdik”

İdman öncesi gazetecilere açıklama yapan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, ligde zorlu bir sürece girdiklerini aktardı. Takımım bulunduğu konumu değerlendiren teknik adam Bakkal, “Özellikle 23’üncü hafta 21 puanda olan Alanyaspor, yani ben geldiğimde 21 puanımız vardı. Osmanlıspor, Konyaspor ve biz aldığımız puanlarla üst taraftaki takımları yakaladık. Yani biz Gençlerbirliği’ni 4-5 puan gerisindeydik, Akhisar’ın 30 puanı vardı. Şu anda Akhisar’ın 35, bizim 32 puanımız var” dedi.

“Özellikle son maçta talihsiz bir yenilgi aldık”

Takıma gelişinin ardından şampiyonluğa oynayan takımlarla mücadele ettiğini hatırlatan Bakkal, “Benim dönemimde 7 maçlık bir periyot. Bunların 3’ü şampiyonluğa oynayan takımlar. Başakşehir’i de yendik, Beşiktaş ve Galatasaray’a yenildik. Zaten bu maçlarda da nasıl yenildiğimizi spor kamuoyu çok net biliyor. Benim için önemli olan yenildiğimiz de bile takımın ortaya koyduğu futbol. Üretkenlik, maçı isteme ve nerede olduklarına göre mücadele etmeleri bizim için çok önemliydi. Özellikle son maçta talihsiz bir yenilgi aldık, üzüldük” diye konuştu.

Bakkal’dan hakem hatalarına sert tepki

Oynanan maçlarda hakem hataları olduğunu savunan Bakkal şunları söyledi:

“Başka bir parantez açacağım. Geldiğim günden beri özellikle teknik direktör olarak hakemlerin arkasına hiçbir zaman sığınmadım ama bunu da söylemeden yapamayacağım. Eğer bu sezon Alanyaspor’un başına kötü bir şey gelirse, yüzde yüz hakem hatalarından dolayıdır. Ne kulübün hatasındandır ne de teknik direktörün hatasındandır. Bu hakem hatalarındandır. Bunu açık net söylüyorum. Çünkü çok düzgün işleyen çok düzgün yönetilen kulübümüz var. Biz de düzgün bir şekilde maçlarımızda iyi futbol oynuyoruz. Yani bunu spor kamuoyu söylüyor. Galatasaray maçında ürettiğimiz, kaçırdığımız onca pozisyon, işte verilmeyen penaltılar. Göztepe maçından başlayan 2 puan, arkasından Malatya penaltısı 2 puan, şimdi buradaki Galatasaray maçında öne geçeceksiniz belki de ligi bitireceğiz. Kesinlikle ve kesinlikle bunların göz ardı edilmemesi gerekiyor. Çünkü oynadığımız 7 haftalık periyotta oyuncularıma teşekkür ediyorum. Geldiğim günden beri inanılmaz bir tepki verdiler. Taraftara da teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir destek verdiler. Bize güvendiler, inandılar, bizde oynadığımız futbol ile bunu hiçbir zaman da geri çevirmedik. Yani hiçte kötü oynamadık. Özellikle final maçlarını iyi oynadık. Bir kez daha altını çiziyorum, eğer Alanyaspor’un başına bir şey gelirse, burada hakem kararlarının kesinlikle çok büyük rolü vardır. Hiç kimsenin bir rolü yoktur. Özellikle benden sonraki dönemi söylüyorum. Belki beni takip edenler bu dediğimi çok iyi anlayacaktır.”

“Çok kaliteli oyuncularım var”

Takımın başına geldiğinde rahat bir konumu olmadığını sözlerine ekleyen Mesut Bakkal, “Geldiğim gün dedim ki, ‘sezon sonuna kadar bize rahat yok.’ Biz bu işin içindeyiz, cenderedeyiz. Hep beraber bu mücadelemizi yapacağız. Bunu çok samimiyetle söylüyorum. Çok kaliteli oyuncularım var. Çokta iyi bir takımımız var. Bu mücadeleyi bu isteği arzuyu bundan sonraki maçlarda da ortaya koyacaklarına inanıyorum. Benim inancım tam. Güvenim de tam oyuncularıma. Bunda hiçbir zaman şüphem olmadı. Ve bu oyunu destekleyen bir spor kamuoyu da var. Bizde görüyoruz. Böyle bir ortamda final niteliğinde bir 4 hafta kaldı. Kaybedilmemesi gereken maçlar. İyi oynadığımız trendi devam ettirmemiz gereken maçlar, tek istediğim benim, iyi oynayalım. İsaac Sackey’in dışında cezalımız ve sakatlığı bulunan Etame Mbilla dışında sakatımız yok. Ama grafiği gittikçe yükselen oyuncularımız var. Bunlar beni mutlu ediyor. Ben özellikle camiadan ve spor kamuoyundan dört haftada inanılmaz derecede destek bekliyorum. Zaten verdiler, teşekkür ediyorum. Pozitiflik, inanç, birliktelik, tek vücut olma, Alanyaspor için mücadele etme. Yani bugün bizler varız yarın başkası gelecek ama Alanyaspor kalıcıdır. Tek istediğim var, inşallah bu takım Süper Lig patentini alacaktır. Bu iyi bir takım çünkü. Onun içinde bu desteğin artarak devam etmesini istiyorum” şeklinde konuştu.