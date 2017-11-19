Mobil Künye Sitene Ekle İletişim
SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

19 Kasım 2017 Pazar 16:50

Mesut Bakkal: “Batacaksak ikimiz de batacağız”

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Kayserispor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, istifa etmeyeceğini vurgulayarak, “Batacaksak ikimiz de batacağız. Ortada bir bozuk varsa bunu benden başka kimse düzeltemez. Ben ne yaptığımı bilen bir adamım. Mesut Bakkal da suç olmuş olsa 5 dakika kalmam” dedi.

Mesut Bakkal: 'Batacaksak ikimiz de batacağız”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Malatya Haberleri Gündem Malatya'da takip edilir.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Kayserispor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, istifa etmeyeceğini vurgulayarak, “Batacaksak ikimiz de batacağız. Ortada bir bozuk varsa bunu benden başka kimse düzeltemez. Ben ne yaptığımı bilen bir adamım. Mesut Bakkal da suç olmuş olsa 5 dakika kalmam” dedi.

Gençlerbirliği, Süper Lig’in 12. haftasında sahasında Kayserispor’a 2-1 mağlup oldu. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Bakkal, “Maçla ilgili söyleyecek bir şey yok, iki tane duran top... Bu kadar basit gol yerseniz Süper Lig’de mağlubiyetiniz kaçınılmaz olur” ifadelerini kullandı.

İstifa edip etmeyeceği konusuna değinen Bakkal, “Hiçbir yere gitmiyorum. Ben buradayım. Benim bu takımda bir sorunum yok. Önceden ‘gel, git’ diyorlardı, şimdi hiçbir yere gitmiyorum. Benden sonra başka hocaya 5-6 tane transfer yaptırılırsa buna sizin karşı gelmeniz lazım. Derler ki; biz senin vecibelerini yerine getiriyoruz ayrı. Ben bu takıma sahip çıktım, çıkmaya da devam edeceğim. Batacaksak ikimiz de batacağız. Ortada bir bozuk varsa bunu benden başka kimse düzeltemez. Ben ne yaptığımı bilen bir adamım. Mesut Bakkal da suç olmuş olsa 5 dakika kalmam” diye konuştu.

Loading...
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar.




İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Haberi Oku

<