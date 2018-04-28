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28 Nisan 2018 Cumartesi 16:19

Mesut Bakkal: “İnanılmaz bir maç kazandık”

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Kayserispor galibiyetinin ardından, "İnanılmaz bir maç kazandık" dedi.Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında deplasmanda Kayserispor’u 2-1 mağlup ederek puanını 35’e yükselten Aytemiz Alanyaspor,...

Mesut Bakkal: 'İnanılmaz bir maç kazandık”
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Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Kayserispor galibiyetinin ardından, "İnanılmaz bir maç kazandık" dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında deplasmanda Kayserispor’u 2-1 mağlup ederek puanını 35’e yükselten Aytemiz Alanyaspor, altın değerinde 3 puan alarak düşme hattında rahat bir nefes aldı.

Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal; çok önemli 3 puan aldıklarını söyleyerek oyuncularını tebrik etti. Tek hedefinin Alanyaspor’u ligde bırakmak olduğunun altını çizen Bakkal, “İyi oynadık, zaten haftalardır iyi oynuyorduk. Özellikle üç haftalık kaybettiğimizin hakem hataları vardı. Bugün hakem gerçekten çok iyi maç yönetti, belki Kayserililer bana kızacak ama tebrik ediyorum. Geldiğim günden beri iyi oynayan bir takım var. Sadece Beşiktaş ve Galatasaray’a kaybettiğimiz maçlar var. Hiç şüphem yoktu, her takımı yenebilecek kapasiteye sahip oyuncularım vardı. Bugün de yaptılar. Tabi her şey bitmiş gibi konuşmak erken, çok önemli bir 3 puan aldık. İnşallah haftaya da final oynayacağız. Bu takımın biran önce rahatlaması ve lig patenti alması en büyük arzum. Kayserispor’un hücumcularını iyi kapattık, aynı zamanda pozisyonlarımız da var. Bugün iyi oynayan bir Alanyaspor vardı, tüm oyuncularımı tebrik ediyorum. Böyle maçların çok fazla günahı, sevabı olmaz ama inanılmaz bir maç kazandık. Virajı çok iyi aldık, şimdi önümüz düz. Bunun da kıymetini bilip hiçbir şekilde gevşemeden önümüzdeki maça hazırlanacağız. Alanya’ya hayırlı olsun, daha iyi yerlere layık. Tek istediğim şey var, Alanyaspor’u ligde bırakmak” ifadelerini kullandı.
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