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22 Temmuz 2018 Pazar 21:37

Mesut Özil, Almanya Milli Takımı’nı bıraktı

Almanya Milli Takımı forması giyen Türk yıldız Mesut Özil, Dünya Kupası boyunca kendisine yapılan saldırılar nedeniyle Almanya Milli Takımı’nı bıraktığını açıkladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la çektirdiği fotoğraf...

Mesut Özil, Almanya Milli Takımı'nı bıraktı
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Almanya Milli Takımı forması giyen Türk yıldız Mesut Özil, Dünya Kupası boyunca kendisine yapılan saldırılar nedeniyle Almanya Milli Takımı’nı bıraktığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la çektirdiği fotoğraf sonrasında Almanya’da tepki çeken ve Dünya Kupası döneminde de birçok saldırıya uğrayan yıldız futbolcu Mesut Özil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Almanya Milli Takımı’nı bıraktığını açıkladı. Dünya Kupası sonrasında böyle bir karar alma aşamasında olduğunu söyleyen Mesut Özil, bugün yaptığı açıklamayla Almanya Milli Takımı kariyerini sonlandırdığını açıkladı. Mesut, sosyal medya hesabından uzun bir açıklama yayınlayarak "Cumhurbaşkanı Erdoğan’la çektirdiğim fotoğraf sonrasında birçok saldırıya uğrasam da sonrasında Teknik Direktör Löw ile konuştum ve Dünya Kupası için tatilimi yarıda keserek takıma katıldım. Bu dönemde Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Grindel’le de görüştüm ve kendisi bana "Açıklama yap" dedi. Şu anda açıklama yapıyorum ama bunu Grindel istediği için değil, ben istediğim için yapıyorum. Almanya Milli Takımı’nda uzun süre oynadım, 2014’te Dünya Kupası’nı kazandım, birçok başarıya imza attım. Podolski ve Klose, Polonya asıllı olmasına karşın Almanya için oynadı. Ben Türk asıllıyım ve Almanya için oynadım. Ama sorun benim Türk olmam mı ya da Müslüman olmam mı?" diye konuştu. Almanya’daki ırkçı saldırılara karşı artık tahammül edemediğini söyleyen Özil, bu kararı aldığını açıkladı.
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