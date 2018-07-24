SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Temmuz 2018 Salı 17:02

Mesut Özil, istatistiklerde zirvede

Almanya’da ırkçı saldırılara maruz kalan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, Almanya Milli Takımı adına istatistiklerde zirvede yer aldı.

Mesut Özil, istatistiklerde zirvede
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Almanya’da ırkçı saldırılara maruz kalan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, Almanya Milli Takımı adına istatistiklerde zirvede yer aldı.

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çekildiği fotoğraf sonrası kendisine yapılan ırkçı söylemlerin ardından Alman Milli Takımı’nı bırakma kararı almıştı. Bu kararın ardından birçok isim Özil’e destek verirken, bir kesim ise başarılı futbolcuyu kötü futbol oynamakla suçlamıştı. 29 yaşındaki oyuncu, 2010’dan bu yana Dünya Kupaları’nda gösterdiği performanslarla takımının en yüksek istatistikli oyuncusu oldu. Özil, 2010 Dünya Kupası’ndan bugüne kadar oynadığı müsabakalarda Almanya Milli Takımı ile en fazla maça çıkan (16 maç), şut pası atan (48 pas), isabetli orta yapan (16 orta), hücum bölgesine isabetli pas atan (382 pas) ve başarılı çalım atan (21 çalım) oyuncu oldu. Mesut Özil yaptığı bu istatistiklerle Almanya’nın başarısında büyük rol oynarken, gösterdiği performansla da söz konusu dönemlerde Almanların en sevdiği oyuncu olarak ön plana çıkmıştı..
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku