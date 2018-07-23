Mesut Özil’e spor dünyasından destek

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil dün yapmış olduğu açıklamalarla birlikte yaşadığı ırkçı saldırılar yüzünden Almanya Milli Takım kariyerine son verdiğini açıklamıştı. Pek çok sporcu ve Türk Futbol Kulüpleri sosyal medya hesaplarından destek mesajları yayınladı.

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil dün yapmış olduğu açıklamalarla birlikte yaşadığı ırkçı saldırılar yüzünden Almanya Milli Takım kariyerine son verdiğini açıklamıştı. Pek çok sporcu ve Türk Futbol Kulüpleri sosyal medya hesaplarından destek mesajları yayınladı.

İngiltere’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştiren, İlkay Gündoğan ve Cenk Tosun’la birlikte, Erdoğan’la fotoğraf çektiren Mesut Özil, Alman basını tarafından ırkçı saldırılara maruz kalmıştı. Bunun sonucunda sessizliğini ilk defa bozan Mesut, yaptığı açıklamayla milli takım kariyerine nokta koyduğunu açıklamıştı. Gelişen bu olaylar sonucu pek çok ünlü sporcu ve yönetici, yetenekli futbolcuya destek mesajı yayınladı.

Milli futbolcu Emre Çolak, sosyal medya hesabından "Sana helal olsun, Türkiye seninle birlikte" yazarak Mesut Özil’in fotoğrafını paylaştı. Uzun yıllar Manchester United’ta forma giyen Rio Ferdinand; Mesut’un paylaşımının üzerine saygı duyduğunu belirtti. Bir destek mesajı da Alman Formula 1 pilotu Nico Rosberg’ten geldi. Mesut’un Dünya Kupası’yla çekilen fotoğrafını paylaşan Rosberg, "Teşekkürler, Mesut" notunu da ekledi.

Bursaspor, Ankaragücü ve Çaykur Rizespor’dan destek

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, Ankaragücü ve Çaykur Rizespor da Mesut’a destek mesajı yayınladı. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunun Bursaspor, "10 numara dik duruş, sen milletinle biz seninle gurur duyoyuruz" gönderisini paylaştı. Ankaragücü’yse, "Bu millet seni dik duruşun ile hatırlayacak" açıklamasıyla Mesut’a destek oldu. Rizespor yaptığı açıklamada, "Seni daha çok seviyoruz, Rizespor yanında" açıklamasında bulundu.