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22 Temmuz 2018 Pazar 18:38

Mete Gazoz’dan altın madalya

Almanya’nın Başkenti Berlin’de düzenlenen Dünya Kupası 4. Ayak yarışmalarında mücadele eden Milli Okçu Met Gazoz, altın madalyanın sahibi oldu.

Mete Gazoz'dan altın madalya
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Almanya’nın Başkenti Berlin’de düzenlenen Dünya Kupası 4. Ayak yarışmalarında mücadele eden Milli Okçu Met Gazoz, altın madalyanın sahibi oldu.

Dünya Kupası 4. Ayak yarışmalarında erkekler klasik yayda mücadele eden Mete Gazoz, finalde dünyanın 6 numarası olan Güney Kore’li Lee Woo Seok ile karşı karşıya geldi. Dünya klasmanında 32. sıradaki Mete Gazoz, Güney Kore’li rakibini 6-5 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Türkiye takım yarışlarında da 2 bronz madalya kazandı. Mete Gazoz-Yasemin Ecem Anagöz’den oluşan klasik yay ekibi ve Yeşim Bostan-Gizem Elmaağaçlı-Ayşe Bera Süzer’den oluşan makaralı yay kadın takımı bronz madalya kazandı.
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