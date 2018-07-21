SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

21 Temmuz 2018 Cumartesi 13:39

Milli Basketbolcu Türkyılmaz, Sakarya Büyükşehir Basket’te

ADATIP sponsorluğunda Basketbol Süper Ligi’nde mücadele edecek olan Sakarya Büyükşehir Basketbol Kulübü, kadrosunu İzzet Türkyılmaz’la güçlendirdi.Sakarya Büyükşehir Basketbol Kulübü yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam...

Milli Basketbolcu Türkyılmaz, Sakarya Büyükşehir Basket'te
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

ADATIP sponsorluğunda Basketbol Süper Ligi’nde mücadele edecek olan Sakarya Büyükşehir Basketbol Kulübü, kadrosunu İzzet Türkyılmaz’la güçlendirdi.

Sakarya Büyükşehir Basketbol Kulübü yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor. ADATIP ile sponsorluk anlaşması imzalayan Büyükşehir Basketbol, geçtiğimiz sezon Selçuklu Belediyespor forması giyen İzzet Türkyılmaz’ı transfer etti. Banvit altyapısından yetişen Türkyılmaz, sırasıyla Banvit, Fenerbahçe, GKK Sibenik, Le-Mans, Galatasaray, TED Ankara ve son olarak Selçuklu Belediyesi forması giydi. Türkyılmaz, aynı zamanda 2011 ve 2013 yıllarında düzenlenen Eurobasket’te 6 kez Milli formayı terletti. Geçen sezon Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Selçuklu Belediyesi takımı için mücadele eden Türkyılmaz, çıktığı 40 maçta 31 dakika, 12 sayı, 8.6 ribaund, 3 asist, 3 blok ortalamaları ile oynadı. Türkyılmaz, 1990 Doğumlu 2.10 metre boyunda uzun forvet pozisyonunda görev yapıyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku