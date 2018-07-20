Milli futbolcu Roma’da dünya evine girdi

Beşitaşlı eski futbolcu Nihat Kahveci, İtalya’nın başkenti Roma’da eski manken Fulya Sever’le nikah masasına oturdu.Spor yorumculuğu da yapan milli futbolcu Nihat Kahveci, Roma’daki tarihi Bernardino Sarayı’nda Fulya Sever ile dünya evine...

Beşitaşlı eski futbolcu Nihat Kahveci, İtalya’nın başkenti Roma’da eski manken Fulya Sever’le nikah masasına oturdu.

Spor yorumculuğu da yapan milli futbolcu Nihat Kahveci, Roma’daki tarihi Bernardino Sarayı’nda Fulya Sever ile dünya evine girdi. Sade bir nikah töreniyle hayatlarını birleştiren Kahveci ve Sever’in nikah şahitliklerini ise yakın arkadaşları yaptı.