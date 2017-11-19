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19 Kasım 2017 Pazar 17:24

Milli halterci Naim Süleymanoğlu için saygı duruşu yapıldı

Denizli’de Pamukkale Belediye Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile İstanbul 1453 Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı arasında yapılan sezonun ilk maçı, hayatını kaybeden milli Halterci Naim Süleymanoğlu için yapılan saygı duruşu ile başladı.

Milli halterci Naim Süleymanoğlu için saygı duruşu yapıldı
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Denizli’de Pamukkale Belediye Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile İstanbul 1453 Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı arasında yapılan sezonun ilk maçı, hayatını kaybeden milli Halterci Naim Süleymanoğlu için yapılan saygı duruşu ile başladı.

Denizli’de Bölgesel A Grubu’nda yer alan Pamukkale Belediye Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile İstanbul 1453 Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı sezonun ilk maçı, PAÜ Arena Spor Salonu’nda yapıldı. Müsabaka başlamadan önce geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden milli halterci Naim Süleymanoğlu unutulmadı. 50 yaşında vefat eden Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonu milli halterci Naim Süleymanoğlu için karşılaşma öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Kıyasıya mücadele ile geçen sezonun ilk maçında Pamukkale Belediye Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, İstanbul 1453 Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı 49-32 mağlup oldu.

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