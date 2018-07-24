Milli sporcu Hale Nur Küçüksevgili, Avrupa şampiyonu oldu

İşitme Engelliler Avrupa Gençler Badminton Şampiyonası’nda milli sporcu Hale Nur Küçüksevgili ve Hasan Baydil, Avrupa şampiyonu oldu.Slovakya’nın Trencin Kentinde yapılan İşitme Engelliler Avrupa Gençler Badminton Şampiyonası’nda milli...

İşitme Engelliler Avrupa Gençler Badminton Şampiyonası’nda milli sporcu Hale Nur Küçüksevgili ve Hasan Baydil, Avrupa şampiyonu oldu.

Slovakya’nın Trencin Kentinde yapılan İşitme Engelliler Avrupa Gençler Badminton Şampiyonası’nda milli sporcu Hale Nur Küçüksevgili, Gençler Mix kategorisinde partneri Elazığ’lı sporcu Hasan Baydil ile Avrupa şampiyonu oldu. Ayrıca milli sporcu Küçüksevgili, 27-29 Nisan 2018 tarihleri arasında Düzce’de düzenlenen İşitme Engelliler Badminton Minikler, Gençler, Yıldızlar Türkiye Şampiyonası’nda Karabük’ü temsil ederek, tek bayanlar kategorisinde ikinci, çift bayanlar kategorisinde ise Türkiye şampiyonu olmuştu.

Yine aynı şampiyonada Çift Kızlar kategorisinde Çankırı Bölgesi’nden Gizem Nur Uludağ Avrupa 2.’si oldu.