Mircea Lucescu: 'Milli takımı seven ve oynamak isteyen bir ekip oluşturmaya çalışıyoruz'

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Bosna-Hersek ile Rize’de oynayacakları özel maç öncesi yaptığı açıklamada milli takımı seven ve oynamak isteyen bir ekip oluşturmaya çalıştıklarını dile getirdi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu yarın Rize Yeni Şehir Stadı’nda Bosna-Hersek ile oynayacakları özel karşılaşma öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Rumen adam, rekabetçi, geleceği olan gençlerden oluşan bir ekip kurmaya çalıştıklarını belirterek, "Biz genç ekibi, mart ayında kurmaya başladık. Bu işin üç ayağı var. Genç, birbirini anlayan, tamamlayan, birlikte oynayan bir ekip. Elimizdeki genç oyuncuların anlayabileceği ve sahaya yansıtabileceği oyun felsefesini bulmak ve üçüncüsü doğal olarak sonuç. Ben gençleri takip ediyorum. Daha başka gençler gelebilir mi? Bize uyabilecek gençleri araştırıyorum. Oyuna tamamen hükmeden bir oyun sistemini sağlayabilecek bir ekip oluşturmak istiyoruz. Sonrasında artık değişik oyun sistemlerini sahaya yansıtma kısmına bakacağız. Çok genç ekibimiz var. Yarın belki başka gençler oyuna girecek, değeri olan, kalitesi olan. Türkiye’nin geleceğinin oyuncuları olacak bu çocuklar. Bütün antrenörlerin hedefi gençlerle fark oluşturmak. Gençlerin hırsı, azmi çok daha farklı” ifadelerini kullandı.

"Hiçbir oyuncuyu bırakmıyorum"

Her ekibin tecrübeli oyunculara ihtiyacı olduğunu da dile getiren Lucescu, "Tecrübeli oyuncular, gençler arasındaki oyuncuların bağıdır. Mehmet Topal, Mahmut gibi oyuncular. Bunlar gençlerin sözlerini dinlediği oyuncular. Hiçbir oyuncuyu bırakmıyorum. Durum bunu gerektirdi. Bu durumdan dolayı böyle bir grup kurduk ama gençlerin yanında abiler önemli. Biz de Burak, Arda, Selçuk, Emre gibi tecrübeli oyuncular olmasını isterdim ama durum bunu gerektirdi. Başka oyuncular olmayınca bizim geleceğimiz olan gençlere yöneldik" dedi.

Mahmut Tekdemir: "İnşallah kısa sürede daha tecrübeli hale gelmeye çalışacağız"

Milli takımın orta saha oyuncusu Mahmut Tekdemir ise, “Lucescu’nun oyun felsefesi var. Bize aktarmaya çalışıyor. Süre biraz uzayabiliyor. Oyun felsefesini bize aktarıyor. Bizde elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyor. Burada çok fazla birlikte olma şansımız yok. Değişim gösteriyoruz. Buna ayak uydurmak kolay değil. İnşallah kısa sürede daha tecrübeli hale gelmeye çalışacağız” ifadelerini kullandı.

İsveç galibiyetinin kendilerini olumlu yönde etkilediğini dile getiren Tekdemir, "Öz güvenimizi artırdı. Takımın havası gayet iyi. Beraber oturup hareket ediyoruz. İnşallah yarınki maça bu yansıyacaktır” sözlerini sarf etti.