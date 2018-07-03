MKE Ankaragücü’nde yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum’da sürdüren MKE Ankaragücü, günü tek antrenman ile tamamladı.Yeni sezonda Spor Toto Süper Lig’de mücadele edecek olan MKE Ankaragücü, hazırlıklarını Erzurum’da sürdürüyor. Günü tek antrenman...

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum’da sürdüren MKE Ankaragücü, günü tek antrenman ile tamamladı.

Yeni sezonda Spor Toto Süper Lig’de mücadele edecek olan MKE Ankaragücü, hazırlıklarını Erzurum’da sürdürüyor. Günü tek antrenman ile tamamlayan Ankara ekibi, salonda başladığı çalışmalarını daha sonra sahada yaptığı antenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde saha çalışmalarına ısınma hareketleriyle başlayan sarı-lacivertli kafile, dar alanda 3 grup halinde tek pas çalışması yaptı. Son bölümde istasyon çalışması gerçekleştirdi.