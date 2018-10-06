Muğla’da Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası

Muğla’nın Ortaca ilçesinde bu yıl 2. kez düzenlenen Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası başladı.Gençlik ve Spor Bakanlığı, Dünya Güreş Birliği (UWW) ve Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Ortaca Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen...

Muğla’nın Ortaca ilçesinde bu yıl 2. kez düzenlenen Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Dünya Güreş Birliği (UWW) ve Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Ortaca Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen Plaj Güreşi Şampiyonası’na 18 ülkeden 250 sporcu katıldı.

Sarıgerme sahilinde hazırlanan kum güreş alanında kadın ve erkek sporcular, yıldızlar, gençler, büyükler kategorilerinde mücadele etti.

UWW teknik kurul üyesi Pedro Silva, geçen sene Türkiye Güreş Federasyonu’nun harika bir organizasyona imza attığını belirtti.

Dünya’nın en güzel bölgelerinden birinde tekrar organizasyon yapmanın mutluluğu içerisinde olduklarını dile getiren Silva, "Kadınlar ve erkekler olmak üzere 2 ana kategori var. Bu kategorilerde yıldızlar, gençler ve büyükler olarak 3’e ayrılıyor. Tüm güreşçilerimiz altın madalya için mücadele ediyorlar. Bu etkinlikten sonra 2019 Ekim ayında San Diego’da Uluslararası plaj oyunları düzenlenecek” diye konuştu.

Türkiye’de her yıl etkinlik yapma arzusunda olduklarını ifade eden UWW teknik kurul üyesi Silva, “Bu ülkeyi çok beğendik. Türkiye Güreş Federasyonu çok iyi organizasyon yapıyor. 1990’lı yıllardan bu yana sahil güreşine önem veriyoruz. Önümüzdeki yıllarda bu güzel ülkede organizasyonlara devam etmek istiyoruz” dedi.

Türkiye Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Tahir Yılmaz, her geçen yıl plaj güreşine ilginin arttığını söyledi.

Plaj güreşinin kadınlar kategorisinde 2024 olimpiyatlarında yer almasının söz konusu olduğuna da değinen Yılmaz, “Güreşin bu branşına ilginin arttığı gözlemlerimiz arasında, onun için çalışmalarımızı bu yönde de sürdürüyoruz. Minder güreşi ve geçen yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz plaj güreşi organizasyonlarında ülke olarak başarılıyız. Haziran ayında U23 Avrupa Şampiyonasını İstanbul’da yaptık. Organizasyonlarda ülke olarak hem uluslararası federasyonlar hem de katılımcı ülkeler tarafından övgü alıyoruz. Ülke olarak tercih ediliyoruz” şeklinde konuştu.

Organizasyonun ülke tanıtımına katkı sağladığını da vurgulayan Yılmaz, “Buranın turizm bölgesi olma özelliği ilgiyi arttırıyor. Buraya gelen ülkelerin sporcularının, tatil destinasyonu olan Muğla’yı tanıtmaları açısından da önemli bir organizasyon” ifadelerini kullandı.

“Macaristan’daki şampiyona için hazırız”

Minder güreşinde önemli başarılar elde ettiklerinin de altını çizen Türkiye Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Yılmaz, şunları söyledi:

“Önümüzdeki ayın 15’inde Macaristan’da büyükler dünya şampiyonası var. Takımlarımız hazırlık aşamasında sona geldi. Geçen yılki dünya şampiyonasında son 50 yılın en önemli başarılarını elde ettik. Çıtayı düşürmeden üstüne koyarak başarılı olma amacındayız.”

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Gürsoy ise bu tür organizasyonların güreş sporunu tanıtmak ve sevdirmek için önemli olduğunu anlatarak, “Doğa harikası Sarıgerme plajında yapılması çok güzel. Bölge insanlarının güreşe olan sevgisi nedeni ile de burada yapılmasının çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Muğla’nın tanıtımına çok önemli katkı sağlıyor” dedi.

Organizasyon final karşılaşmaları ve ödül töreni yarın sona erecek.