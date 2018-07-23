Muhaymin Mustafa TOFAŞ’ta

TOFAŞ Basketbol Takımı, Anadolu Efes’in genç oyuncusu Muhaymin Mustafa’yı kiralık olarak renklerine bağladı.Yeni sezon kadro çalışmalarına yoğun bir şekilde devam eden TOFAŞ, Anadolu Efes’ten Muhaymin Mustafa’yı renklerine bağladı....

TOFAŞ Basketbol Takımı, Anadolu Efes’in genç oyuncusu Muhaymin Mustafa’yı kiralık olarak renklerine bağladı.

Yeni sezon kadro çalışmalarına yoğun bir şekilde devam eden TOFAŞ, Anadolu Efes’ten Muhaymin Mustafa’yı renklerine bağladı. 1999 doğumlu ve 1.96 cm boyundaki Muhaymin Mustafa, kiralık olarak mavi-yeşilli takıma transfer olurken, Sudan asıllı Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı olan genç oyuncu, 2017-2018 sezonunda çifte lisansla hem Anadolu Efes, hem de İstanbulspor Beylikdüzü forması giydi. Ümit Milli Basketbol Takımı’nda da görev yapan Muhaymin Mustafa, geçtiğimiz sezon Türkiye Basketbol Ligi’nde 8 maçta 8 sayı, 2.6 ribaund; Basketbol Süper Ligi’nde 15 maçta 1.5 sayı, Euroleague’de ise süre aldığı 7 maçta 0.9 sayı ortalamalarıyla oynadı.

Muhaymin Mustafa kimdir?

10 Şubat 1999 doğumlu ve 1.96 cm boyundaki Muhaymin Mustafa, şutör gard (2) pozisyonunda görev yapıyor. Basketbola sekiz yaşında başlayan ve 10 yaşından bu yana Anadolu Efes’te forma giyen Muhaymin Mustafa, 2015-16 sezonunda Anadolu Efes’in pilot takımı Pertevniyal’de görev yaparak Türkiye Gençler Şampiyonası’nda ikincilik kürsüsüne çıkıp, gösterdiği performansla turnuvanın en iyi forveti seçildi. 2016-2017 sezonunda ise Bursa’da düzenlenen Genç Erkekler Türkiye Şampiyonası’nda Anadolu Efes Genç Takımı’yla şampiyonluk yaşayan Muhaymin, bir kez daha şampiyonanın en iyi forveti seçilerek, maç başına kaydettiği 25 sayı ortalamasıyla turnuvanın sayı kralı oldu.

2017-2018 sezonuyla birlikte Anadolu Efes A Takımı’na yükselen Muhaymin Mustafa, çifte lisansla formasını giydiği Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden İstanbulspor Beylikdüzü’nde 8 maçta 8 sayı, 2.6 ribaund ortalama istatistiklerine imza atarken, Anadolu Efes formasıyla Basketbol Süper Ligi’nde 15 maçta 1.5 sayı, Euroleague’de ise süre aldığı 7 maçta 0.9 sayı ortalamasıyla oynadı.

U16, U17 ve U18 yaş gruplarında Ay yıldızlı formayı sırtına geçiren Muhaymin Mustafa, son olarak Ümit Milli Takım ile Ümit Erkekler Avrupa Şampiyonası’nda mücadele verirken, Ay Yıldızlılar turnuvayı beşincilikle tamamladı.