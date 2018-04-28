Muratbey Uşak - Fenerbahçe Doğuş maçının ardından

Tahincioğlu Basketbol Ligi 27. hafta maçında Fenerbahçe Doğuş deplasmanda Muratbey Uşak’ı 90-81 mağlup ettiği maçın ardından teknik adamlar ve oyuncular açıklamalarda bulundu.Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Obradovic açıklamasına başlamadan...

Tahincioğlu Basketbol Ligi 27. hafta maçında Fenerbahçe Doğuş deplasmanda Muratbey Uşak’ı 90-81 mağlup ettiği maçın ardından teknik adamlar ve oyuncular açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Obradovic açıklamasına başlamadan önce Uşaklı taraftarlara karşılamadan dolayı teşekkür etti. Obradovic açıklamasında şunları söyledi:

“Müthiş bir atmosferde geçen karşılaşma oldu. Oyuncular için iyi bir motivasyon oldu. Maça çok kötü başladık. Uşak ekibi sıralamada son sırada olsalar da ellerinden gelen her şeyi yaptılar, müthiş bir çıkardılar. Maçın sonrasında biz de agresif oyuna dönerek maçın seyrini değiştirdik. Oyuncularımı aldıkları galibiyet için tebrik ediyorum.”

Başarılı koç Obradovic final four için de şu an lige geri döndüklerini ve fazla düşünmeden önce ligde kalan 4 maçı tamamlamak gerektiğini belirtti.

Fenerbahçe Doğuş oyuncusu Thomson ise, “Bu tarz bir atmosferde oynamak süperdi. Maçta zorlansak da kazanmasını bildik. Ligde tutkumuzu kaybetmedik. Onu da bu maçta gösterdik” dedi.

Muratbey Uşak Antrenörü Mustafa Mavili, Fenerbahçe’yi tebrik ederek, “Gücümüz yetene kadar oyunda kalmaya çalıştık. Oyuncularımı tebrik ederim. Önümüzde 3 maç kaldı. Bunları da en iyi şekilde oynayıp bitireceğiz“ ifadelerini kullandı.

Muratbey Uşak oyuncusu Murat Kozan da, “Ligde durumumuz yüzde 99 belli artık. Bu güne kadar buraya gelen taraftarlarımız için son maça kadar elimizden geleni yaparak oynamaya devam edeceğiz” dedi.