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18 Kasım 2017 Cumartesi 16:46

Musa Aydın’dan Naim Süleymanoğlu için taziye mesajı

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, 50 yaşında vefat eden milli halterci Naim Süleymanoğlu için taziye mesajı yayınladı.

Musa Aydın'dan Naim Süleymanoğlu için taziye mesajı
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Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, 50 yaşında vefat eden milli halterci Naim Süleymanoğlu için taziye mesajı yayınladı.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın Avrupa, Dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu’nun vefatı dolayısıyla yayınladığı taziye mesajı şöyle:

“Ülke sporuna büyük hizmetleri olan isimlerden Naim Süleymanoğlu’nun hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ülkemize çok büyük başarılar kazandıran Naim Süleymanoğlu çok genç yaşta maalesef aramızdan ayrıldı. Hayatını haltere adamış olan merhum Naim Süleymanoğlu’nun Türk sporuna yaptığı bu hizmetlerini asla unutmayacağız. Süleymanoğlu’na Allah’tan rahmet, yakınlarına ve ülkemiz spor camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.”

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