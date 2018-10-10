Mustafa Cengiz, bu akşam UEFA’ya gidecek

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA’nın yeniden inceleme kararının ardından bu akşam İsviçre’ye gidecek.

UEFA geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile Galatasaray’ın dosyalarını tekrar inceleme kararı almıştı. Bu kararın ardından harekete geçen Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, bu akşam İsviçre’ye gidecek. Yarın UEFA yetkilileri ile görüşecek olan Cengiz’e Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Oytun Özer eşlik edecek.