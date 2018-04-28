Mustafa Cengiz: 'Galatasaray değerleri kazanmak kadar önemli'

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Beşiktaş derbisinde kazananın kendileri olacağına yürekten inandığını belirterek, "En az kazanmak kadar önemli olan Galatasaray değerlerinin, o gün her zaman olduğu gibi stadımızda hissedilmesidir" dedi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Beşiktaş derbisinde kazananın kendileri olacağına yürekten inandığını belirterek, "En az kazanmak kadar önemli olan Galatasaray değerlerinin, o gün her zaman olduğu gibi stadımızda hissedilmesidir" dedi.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray Medya Ekibi tarafından hazırlanan MatchDay kitapçığında Beşiktaş derbisine yönelik bir yazı kaleme aldı. "Rekabetin saha çizgilerinin içinde kalmasına" vurgu yapan Cengiz, "29 Nisan 2018 Pazar günü stadımızda oynanacak derbide kazananın Galatasaray olacağına yürekten inanıyorum. Ama en az kazanmak kadar önemli olan Galatasaray değerlerinin, o gün her zaman olduğu gibi stadımızda hissedilmesidir" şeklinde konuştu.

Süper Lig’in 31. haftasında Beşiktaş’ı konuk edeceklerini hatırlatan Cengiz, "Tüm dünyadaki rekabetler arasında kendisine yer bulan Galatasaray - Beşiktas mücadelesini sadece bir futbol maçı olarak değerlendirmek çok doğru olmayacaktır. Bu anlamda Türkiye’de sosyal hayata dahi etki eden bu mücadeleye dair su noktayı işaret etmeyi gerekli görmekteyim. İnsanoğlunun en çok kendine benzeyeni sevdiği gerçeği hepimizin malumu... Herhangi bir topluluğa bakarak, o topluluğa mensup kişilerin hakkında fikir sahibi olmak insanı tanıma yollarındandır. Bu yüzden bu toplumun hatırşinas insanları, ’yeni tanıdıkları’ ya insanlara memleketlerini sorarlar ya da sempati duydukları takımlardan dem vururlar. Bu, kisiyi tanıma yollarından bir tanesi ya da belki de en geçerlisidir" diye konuştu.

"Derbide kazananın Galatasaray olacağına yürekten inanıyorum"

Galatasaraylıların birbirlerine inanan, vazgeçmeyen, vazgeçildiği sanıldığı anda ruhunu ortaya koyup tek yürek olmayı başaran ve aynı zamanda rakibe saygı duyan buyuk bir topluluk olduğunu vurgulayan Başkan Cengiz, "Bu nedenle bizler Galatasaraylılar olarak rekabetin saha çizgilerinin içinde kaldığı, sadece futbolun paydaşlarının konuşulduğu ve kazananın takdir edildiği bir mücadele ortamının oluşması için Türk sporuna hizmet vermekteyiz. 29 Nisan 2018 Pazar günü stadımızda oynanacak derbide kazananın Galatasaray olacağına yürekten inanıyorum. Ama en az kazanmak kadar önemli olan Galatasaray değerlerinin, o gün her zaman olduğu gibi stadımızda hissedilmesidir. Bu duygu ve düşüncelerle iki kulübün değerli mensuplarına başarılar diler, geçmişten getirdiğimiz dostluk zincirine bir halka daha eklenmesini ümit ederim" ifadelerini kullandı.