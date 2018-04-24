Mustafa Cengiz: 'İpi göğüsleyen taraf biz olmak istiyoruz'

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Her zaman bu yarış içinde ipi göğüsleyen biz olmak istiyoruz. Biz bu yarışta camiamızın, taraftarımızın desteği ile ipi en önde göğüslemek için mücadele edeceğiz" dedi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Her zaman bu yarış içinde ipi göğüsleyen biz olmak istiyoruz. Biz bu yarışta camiamızın, taraftarımızın desteği ile ipi en önde göğüslemek için mücadele edeceğiz" dedi.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz, 1905 GSYİAD Seçimli Olağan Genel Kurulunda tekrar başkan seçilen Metin Öztürk ve ekibi mazbata törenine katıldı. Cengiz, törenin ardından basın mensuplarının Beşiktaş derbisi ve UEFA ile yapılan Finansal Fair Play görüşmelerine yönelik sorularını yanıtladı.

"İpi göğüsleyen biz olmak istiyoruz"

Dürüst oyundan yana olduklarını vurgulayan Cengiz, "Bütün rakiplerimiz değerliler. Türk spor camiasını bir bütün olarak düşündüğümüzde bunun içinde değerli, büyük parçalar var. Biz bu büyük parçalardan biriyle karşılaşacağız. Şunu unutmayalım ki bu toplumu oluşturan sosyal paydalar ve paylaşımlar ulusu oluşturan çimentodur. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Akhisarspor, Kütahyaspor da bu bütünün parçalarıdır. Bu parçalar içinde birisi daha büyük, birisi daha etkin olabilir. Ama hepsi kendi içinde çok değerlidir. Biz bütün rakiplerimize saygı duyuyoruz. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe binlerce amatör sporcuyu spor kulübü olarak bünyesinde barındırmakta ve ulusa hizmet etmektedir. Her zaman bu yarış içinde ipi göğüsleyen biz olmak istiyoruz. Biz bu yarışta camiamızın, taraftarımızın desteği ile ipi en önde göğüslemek için mücadele edeceğiz. Şişman kadın sahneye çıkmadan opera bitmez. Son düdüğün çalınması gerek. O zaman inşallah haklı olarak biz şampiyon oluruz. Bunu temenni ederim" diye konuştu.

"Bütün başkanları bir araya topladım"

Cengiz, camianın birlik ve beraberlik içinde olması için elinden geleni yaptığını dile getirerek, "Bütün başkanları bir araya topladım. Teveccüh gösterdiler bir araya geldiler. Ben sadece Galatasaray’ın değil, bütün toplumumuzun barış, sulh ve güven içinde yürümesini istiyorum. Dün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladık. İnşallah bizim sporda egemenliğimiz sulh, sükunet ve barış içinde uluslararası olur" şeklinde konuştu.

"Bize herhangi bir talep gelmedi"

UEFA’daki durumun sorulması üzerine Cengiz, "Bize herhangi bir talep gelmedi, sanırım yoğunluktan 11’ine kaldı. Her hafta düzenli olarak UEFA’ya bilgileri yolluyor ve güncelleme yapıyoruz. Özellikle taraftara teşekkür ediyorum, gerek loca gerek bilet gerek store satışları olsun. Bunlar, UEFA’nın ve dünyanın gözünden kaçmıyor" cevabını verdi.

UEFA’nın Galatasaray Finansal Fair-Play dosyasını 11 Mayıs’ta görüşeceği geçen günlerde açıklanmıştı. Bu tarihte yapılacak toplantıdan sonra Galatasaray’ın önümüzdeki yıl Avrupa kupalarına katılıp katılamayacağı belli olacak.