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30 Nisan 2018 Pazartesi 22:47

Mustafa Er: “Küme düşme ile alakalı sıkıntımız yoktu”

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, oyuncularının yüreğini ortaya koyduğunu dile getirerek, “Düşme ile alakalı bir sıkıntımız yoktu. Alt tarafla alakalı problem fazla kalmadı” dedi.

Mustafa Er: 'Küme düşme ile alakalı sıkıntımız yoktu”
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Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, oyuncularının yüreğini ortaya koyduğunu dile getirerek, “Düşme ile alakalı bir sıkıntımız yoktu. Alt tarafla alakalı problem fazla kalmadı” dedi.

Yeşil-beyazlı takımın teknik patronu Mustafa Er, Atiker Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Bütün İslam aleminin Berat Kandili’ni tebrik eden Er, “Böyle bir gecede böyle bir galibiyet almak bizi mutlu etti. Tüm oyuncu arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Taraftarımız bize inanılmaz güç verdi. Maça arzulu istekli, önde basarak başladık. Onlarında coşkusuyla iyi gideceğini biliyorduk. Öyle de oldu. İlk yarı çok pozisyon bulduk. İkinci yarıda Yusuf ile direkten dönen topumuz var. Çok farklı kazanabilirdik. Bugün çok iyi mücadele ettik. Oyuncularımız yüreğini ortaya koyduk. Düşme ile alakalı bir sıkıntımız yoktu. Alt tarafla alakalı problem fazla kalmadı” diye konuştu.

7 dakika uzatmanın neye göre verildiğini anlayamadığını ifade eden Er, pozisyonun penaltı olduğunu söyledi.

Gelecek seneyle alakalı plan yapmadığını vurgulayan Er, “6 haftaya odaklanmıştık. Bize verilen görevi layıkıyla yerine getirmek istiyoruz. Maksimum bütün puanları toplamak istiyoruz” şeklinde konuştu.
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