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07 Ekim 2018 Pazar 22:31

Mustafa Reşit Akçay: “Kazanınca bazı şeyler mükemmel oluyor”

Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Adana Demirspor galibiyeti ardından, “Kazanınca bazı şeyler mükemmel oluyor” dedi.Spor Toto 1. Lig’in 8. hafta mücadelesinde Osmanlıspor, konuk ettiği Adana Demirspor’u 1-0 yendi. Maç...

Mustafa Reşit Akçay: 'Kazanınca bazı şeyler mükemmel oluyor”
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Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Adana Demirspor galibiyeti ardından, “Kazanınca bazı şeyler mükemmel oluyor” dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 8. hafta mücadelesinde Osmanlıspor, konuk ettiği Adana Demirspor’u 1-0 yendi. Maç sonu gazetecilerin sorularını yanıtlayan Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, “Bizim için önemli bir maçtı. Çünkü 8 haftalık bir toparlanma süreci tanımıştık kendimize. Birkaç hafta önce de ‘10 ya da 12 puanla ilk 8 haftayı bitirirsek çok iyi olacak’ diye ifade kullanmıştım. Allah’a şükürler olsun onu gerçekleştirmiş olduk. Müsabakanın başından itibaren kora kor, yere sağlam balsan bir takım olarak rakibin her gayretine mutlaka bir karşıt duruş gösterdik. Özellikle ilk yarıda bunu daha çok devreye soktuk ve kazandık. Kazanınca bazı şeyler mükemmel oluyor. Biz yine de kazanmamamıza rağmen eksiklerimizi yine gözden geçireceğiz. Çünkü yapılanma içerisinde olan bir takımız. Bazı konularda geciktik. Bu ara (milli takım arası) bizim için çok iyi oldu” ifadelerini kullandı.

Zeminin iyi eleştirilmesi için milli arada çalışmanın devam edeceğini belirten Akçay, "15 gün sonra çok daha iyi olacak. Şartlar bizi nereye getirirse, bana göre Ocak ayına kadar bir şekillenme olur. Ocak ayından sonra yolculuğun nereye doğru olacağını aşağı yukarı gerçekçi bir tespitle yaparız” şeklinde konuştu.
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