Mustafa Uğur: “Oyunun genelinde inisiyatif bizdeydi, ligde kaldığımız için mutluyuz”

Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Uğur, "Oyuncu grubunu da tebrik ediyorum. Her biri iki üç kişilik mücadele etti" dedi.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Uğur, Altınordu maçının ardından basın toplantısında, "Ligde kaldığımız için çok mutluyuz. Bu müsabakanın bu şekilde bitmesinde taraftarın çok büyük etkisi var. Oyuncu grubunu da tebrik ediyorum. Her biri iki üç kişilik mücadele etti. Oyunun genelinde inisiyatif bizdeydi. Takım olarak çok kompak oynayan ligin güçlü takımına karşı oynadık. Hak ederek bu yere geldiler. Kendilerine başarılar diliyorum. Sondan bir hafta önce ligde kaldık ama bu tecrübeyi yıllar önce Karşıyaka da yaşamıştım. Bu son olsun, milat olsun. Bir daha bu durumlar yaşanmasın. Bundan sonraki bakış açışı bu yönde olursa Demirspor bir daha bu sıkıntıyı stresi yaşamaz diye düşünüyorum. Sözleşmemiz devam ediyor ama önümüzdeki dönem nasıl olacak bilmiyoruz aynı tarzla devam ederse biz olmayız. Aynı oyuncu grubu ile aynı performansı alamadığımız dönemler de oldu. Takım olarak bu maçta bir kere omuzlarımızda Erciyes dağı vardı. Oyuncularımıza bunu söyledik ve kendileri bu sorumluluğu yerine getirdiler. Türkiye genelinde takımlara bakarsanız genelde inişli çıkışlı oluyor. Ama son maçtan önce böyle güzel bir mücadele ortaya koyup istediğimiz sonucu almaları mutlu etti" dedi.