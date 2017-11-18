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18 Kasım 2017 Cumartesi 19:37

Naim Süleymanoğlu için Başakşehir’de saygı duruşu

Vefat eden milli halterci Naim Süleymanoğlu için 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan Medipol Başakşehir-Galatasaray maçında saygı duruşu yapıldı.

Naim Süleymanoğlu için Başakşehir'de saygı duruşu
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Vefat eden milli halterci Naim Süleymanoğlu için 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan Medipol Başakşehir-Galatasaray maçında saygı duruşu yapıldı.

Süper Lig’in 12. haftasında Medipol Başakşehir’in evinde Galatasaray ile oynadığı müsabakada Naim Süleymanoğlu unutulmadı. 50 yaşında vefat eden Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonu milli halterci Naim Süleymanoğlu için karşılaşma öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Maçı izlemeye gelen seyirciler de Süleymanoğlu için tezahüratlarda bulundu.

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