Naim Süleymanoğlu için Başakşehir’de saygı duruşu

Vefat eden milli halterci Naim Süleymanoğlu için 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan Medipol Başakşehir-Galatasaray maçında saygı duruşu yapıldı.

Vefat eden milli halterci Naim Süleymanoğlu için 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan Medipol Başakşehir-Galatasaray maçında saygı duruşu yapıldı.



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Süper Lig’in 12. haftasında Medipol Başakşehir’in evinde Galatasaray ile oynadığı müsabakada Naim Süleymanoğlu unutulmadı. 50 yaşında vefat eden Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonu milli halterci Naim Süleymanoğlu için karşılaşma öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Maçı izlemeye gelen seyirciler de Süleymanoğlu için tezahüratlarda bulundu.