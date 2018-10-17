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17 Ekim 2018 Çarşamba 10:02

NBA’de son şampiyon Golden State, Thunder galibiyetiyle başladı

NBA’de normal sezonun ilk gününde Boston Celtics, Philadelphia 76ers’i 105-87, Golden State Warriors da Oklahoma City Thunder’ı 108-100 mağlup etti.

NBA'de son şampiyon Golden State, Thunder galibiyetiyle başladı
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NBA’de normal sezonun ilk gününde Boston Celtics, Philadelphia 76ers’i 105-87, Golden State Warriors da Oklahoma City Thunder’ı 108-100 mağlup etti.

NBA’de normal sezon 2 karşılaşma ile başladı. Doğu ve Batı konferanslarında 15’er toplamda da 30 takımın mücadele ettiği NBA’de ekipler normal sezonda 82’şer maç yapacak. İlk günde milli basketbolcu Furkan Korkmaz’ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, TD Garden’da mücadele ettiği Boston Celtics’e 105-87’lik skorla mağlup oldu. Lige galibiyetle başlayan Boston’da Jayson Tatum 23 sayı, 9 ribaund, Marcus Morris 16 sayı, 10 ribaund ve Jaylen Brown 12 sayı, 5 ribaund ile oynadı. Boston’ın yıldız ismi Kyrie Irving ise 9 sayıda kaldı. Philadelphia’da Joel Embiid 23 sayı, 10 ribaund ve Ben Simmons 19 sayı, 15 ribaund ile maçı tamamladı. Furkan Korkmaz 1 dakika 27 saniye süre aldı fakat istatistik üretemedi.

Son şampiyon galibiyetle başladı

Son şampiyon Golden State Warriors ise Oracle Arena’da karşı karşıya geldiği Oklahoma City Thunder’ı 108-100 mağlup etti. Warriors’ta Stephen Curry 32 sayı, 9 asist, 8 ribaund, Kevin Durant 27 sayı, 8 ribaund ve Klat Thompson 14 sayı, 4 ribaund ile oynadı. Thunder’da da Paul George 27 sayı, 5 ribaund ve Dennis Schröder 21 sayı, 9 ribaund ile takımına katkıda bulundu.

NBA’de heyecan bu gece oynanacak 11 karşılaşma ile devam edecek.
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