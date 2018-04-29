Negredo devam edemedi

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray deplasmanında boy gösteren Beşiktaş’ta İspanyol golcü Alvaro Negredo, sakatlanarak yerini Jeremain Lens’e bıraktı. Mücadelenin 31. dakikasında rakip kale önünde kafa topuna çıkan ancak yere ters basarak sol ayağından sakatlanan Negredo oyuna devam edemedi. Yapılan müdahalenin ardından yalnızca 4 dakika daha sahada kalabilen golcü futbolcu, 35. dakikada kenara geldi.

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