Niğde Belediyespor yönetimi istifa etti

Geçen yıl maddi sıkıntılar yaşayan Niğde Belediyespor Kulübü yönetimi, bu yılda aynı sıkıntıların yaşanması ve desteğin olmamasından dolayı istifa etti.Futbolcuların paralarını alamadıkları için Türkiye Futbol Federasyonu’na...

Geçen yıl maddi sıkıntılar yaşayan Niğde Belediyespor Kulübü yönetimi, bu yılda aynı sıkıntıların yaşanması ve desteğin olmamasından dolayı istifa etti.

Futbolcuların paralarını alamadıkları için Türkiye Futbol Federasyonu’na gittiklerini belirten Belediyespor Kulüp Başkanı Recep Canıtez, Niğde’de STK’ların, siyasilerin ve iş adamlarının destek olmadığı için böyle bir karar aldıklarını söyledi.

Başkan Canıtez kulüp binasından yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi;

“1 yıldır Niğde Belediyesporumuz zor bir süreçten geçiyor. Aralık ayında zor bir görev devir aldık. 4-5 aydır gece gündüz demeden çabalarımızla takımımızı toparlayarak kaldığı yerden devam ettirdik. Borcumuzu yarıya indirdik. 4 buçuk milyon civarında borç vardı. 1 milyon 800 bin TL’ye kadar indirdik. 2. Lig’de oynayan bir takım için yok denecek bir borç ama maalesef şehir olarak çok duyarsızız. Şehirdeki iş adamlarına futbolu sevdirememişiz, futbolu anlatamamışız. İş adamları, siyasiler uzak duruyorlar. Futbolculara 1 milyon borcumuzu ödeyemezsek, zaten TFF’ye gittiler eğer ödenmezse kulüp 500 bin TL civarında sözleşmelerden dolayı zarara uğramış olacak. Bir bütün olarak kimse arkamızda durmadı” dedi.