Nilüfer farklı kazandı

Hentbol Erkekler Süper Ligi’nde mücadele eden Nilüfer Belediyespor, rakibi Adıyaman Belediyespor’u 11 sayı farkla 33-22 yendi.Nilüfer Belediyespor, Hentbol Erkekler Süper Ligi’nin 25. hafta maçında Adıyaman Belediyespor ile Üçevler Spor...

Hentbol Erkekler Süper Ligi’nde mücadele eden Nilüfer Belediyespor, rakibi Adıyaman Belediyespor’u 11 sayı farkla 33-22 yendi.

Nilüfer Belediyespor, Hentbol Erkekler Süper Ligi’nin 25. hafta maçında Adıyaman Belediyespor ile Üçevler Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. Kendi sahasında rakibi ile karşılaşan Nilüferli hentbolcular, maçın 8. dakikasından itibaren oyun kontrolünü tamamen ele aldı ve ilk yarıyı 14-8 önde tamamladı.

Maçın ikinci yarısında, genç oyuncularla kurulu bir kadro ile mücadele eden Nilüfer Belediyespor, baskısını daha da artırarak aradaki farkı açtı. Oyun hakimiyetini elinde tutan Nilüfer Belediyespor, maçtan 33-22 galip ayrılarak, puanını 25’e yükselti ve 5. sıradaki yerini korudu. Nilüfer Belediyespor sezonun son maçını 6 Mayıs Pazar günü Antalyapor ile deplasmanda oynayacak.