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24 Nisan 2018 Salı 17:16

Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri’nde heyecan başladı

Nilüfer 17. Uluslararası Spor Şenlikleri çerçevesinde düzenlenen doğa yürüyüşünde liseli gençler 7 kilometrelik parkurda yürüdü. Hentbol ve cimnastik müsabakaları ise nefes kesti.Nilüfer Belediyesi’nin, Nilüfer Kaymakamlığı himayesinde...

Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri'nde heyecan başladı
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Nilüfer 17. Uluslararası Spor Şenlikleri çerçevesinde düzenlenen doğa yürüyüşünde liseli gençler 7 kilometrelik parkurda yürüdü. Hentbol ve cimnastik müsabakaları ise nefes kesti.

Nilüfer Belediyesi’nin, Nilüfer Kaymakamlığı himayesinde ve Nilüfer Belediyespor ile Nilüfer Kent Konseyi iş birliğiyle bu yıl 17’ncisini gerçekleştirdiği Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri’nde müsabakalar başladı. Şenliklerin ilk gününde, liseli gençlerin katıldığı doğa yürüyüşü yapıldı. 4 okuldan toplam 70 öğrencinin katıldığı yürüyüşte öğrenciler, Nilüfer Arama Kurtarma ekibi ve öğretmenler eşliğinde Nilüfer’in eşsiz doğası içinde yürüdü. Öğrenciler, Gümüştepe Mahallesi’nden (Misi) başlayıp, Dağyenice yakınlarına kadar uzanan 7 kilometrelik parkurda yürüyerek, doğayla iç içe bir gün geçirdi.

Günün diğer etkinliklerinde bir yanda büyük heyecan yaşanırken, diğer bir yanda da renkli görüntüler oluştu. Okul öncesi eğitim kurumlarına yönelik düzenlenen etkinlikte de öğrenciler, keyifli bir gün geçirdi.

Hentbol ve cimnastik müsabakalarına katılan takımlar, dereceye girebilmek için ter döktü.

Hentbol küçük kızlar kategorisinde şampiyon, Vahide Aktuğ Ortaokulu oldu. Hentbol Küçük Erkekler kategorisinde de nefes kesen maçlar sonunda dereceye giren takımlar belli oldu. 11 okulun katıldığı müsabakalarda Özel 3 Mart Azizoğlu Ortaokulu birincilik kürsüsüne çıktı. 11 okuldan 72 öğrencinin katıldığı cimnastik branşının Minik A kategorisinde de Final Okulları şampiyon oldu.
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